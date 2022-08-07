Трамп сравнил США со страной третьего мира

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил Соединенные Штаты со страной третьего мира.

«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят и чья система образования располагается в конце любого списка», — заявил он.

Более того, США стали страной, которую «больше не уважают и не слушают».

Американцы — «нация в упадке», отметил бывший президент. Он указал на сильнейшую более чем за 40 лет инфляцию и высочайшие цены на энергоносители в истории.

Соединенные Штаты больше не являются независимой страной в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.

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