Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Сирены тревоги сработали близ Иерусалима Политика, 08:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:25
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:19
На Тайвань прибыла делегация из Литвы Политика, 08:17
Трамп сравнил США со страной третьего мира Политика, 08:05
Новости из мира гаджетов: цены на iPhone 14, очки-переводчики и другое Life, 07:35
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Площадь лесных пожаров в России выросла до 178 тыс. га за сутки Общество, 07:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы» Политика, 06:43
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
Волкер предупредил о «сверхтяжелых временах» для России и Украины Политика, 06:11
CNN узнал о планах учений США и Индии близ спорной границы с Китаем Политика, 05:44
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Общество, 05:03
Ватикан впервые выступит в качестве ответчика в британском суде Общество, 04:44
Политика ,  
0 

Трамп сравнил США со страной третьего мира

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил Соединенные Штаты со страной третьего мира.

«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят и чья система образования располагается в конце любого списка», — заявил он.

Более того, США стали страной, которую «больше не уважают и не слушают».

Американцы — «нация в упадке», отметил бывший президент. Он указал на сильнейшую более чем за 40 лет инфляцию и высочайшие цены на энергоносители в истории.

Соединенные Штаты больше не являются независимой страной в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter