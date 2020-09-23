Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

Авторы расследования считают, что Хантер Байден получал миллионы долларов сомнительного происхождения от вдовы экс-мэра Москвы, зятя бывшего мэра Астаны и китайских граждан

Хантер Байден (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал средства от Елены Батуриной, российской предпринимательницы и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. К такому выводу пришли американские сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли, обнародовавшие свой доклад.

В расследовании сенаторов говорится, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая Батурину, а также лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.

В частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

С мая по декабрь 2015 года Батурина сделала 11 переводов на общую сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA LLC. Девять из этих транзакций сначала прошли через Rosemont Seneca Thornton LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.