Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда Технологии и медиа, 19:09 Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной Политика, 19:03 Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом «Славы и чести» I степени Общество, 19:01 Калифорния в огне: почему в США вновь разгорелись рекордные пожары Зеленая экономика, 19:00  Швейцарский полузащитник «Урала» покинул команду Спорт, 18:57 Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина Общество, 18:55 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге Спорт, 18:33 Трамп пообщал вернуть запрет на кубинские сигары и ром Политика, 18:32 Аналитик назвал минимально возможную цену биткоина Крипто, 18:29 Венесуэла создаст национальный майнинг-пул Крипто, 18:22 Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21 Политика, 18:21 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 18:14 СМИ сообщили об отказе футболиста «Тоттенхэма» перейти в «Спартак» Спорт, 18:09 В Госдуме высоко оценили господдержку бизнеса в моногородах Пресс-релиз, 18:00
Политика ,  
0 

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

Авторы расследования считают, что Хантер Байден получал миллионы долларов сомнительного происхождения от вдовы экс-мэра Москвы, зятя бывшего мэра Астаны и китайских граждан
Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал средства от Елены Батуриной, российской предпринимательницы и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. К такому выводу пришли американские сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли, обнародовавшие свой доклад.

В расследовании сенаторов говорится, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая Батурину, а также лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.

В частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке
Политика
Джо Байден

С мая по декабрь 2015 года Батурина сделала 11 переводов на общую сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA LLC. Девять из этих транзакций сначала прошли через Rosemont Seneca Thornton LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

BAK USA LLC является стартапом из американского города Буффало. Компания занималась производством планшетов совместно с китайскими партнерами, в 2019 году она обанкротилась. В расследовании сенаторов говорится, что переводы от российской предпринимательницы «были обнаружены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной». Под этой деятельностью имеются в виду незаконные контракты на строительство, полученные Батуриной в период, когда Юрий Лужков был мэром Москвы.

Кроме переводов от Батуриной авторы расследования в качестве подозрительных финансовых операций упоминают $142 тыс., полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, миллионы долларов от китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией). Кроме того, утверждается, что Байден-младший «платил женщинам из России и стран Восточной Европы», которые, «по всей видимости, были связаны с проституцией и торговлей людьми».

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
Политика

«Данные показывают, что Хантер Байден и его семья были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связывала их с иностранными гражданами и иностранными агентами по всему миру», — резюмируют в своем докладе Джонсон и Грассли.

«Мне ничего неизвестно, без комментариев», — заявил РБК Геннадий Теребков, представитель Елены Батуриной.

Сторонники американского президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции: они заявляют, что тот, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. Байден-младший с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings.

В мае были опубликованы записи телефонных разговоров Джо Байдена и бывшего украинского президента Петра Порошенко, из которых следовало, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, поскольку в отношении Burisma тогда велось несколько дел.

Автор
Михаил Котляр
Байден Елена Батурина США
Материалы по теме
В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке
Политика
В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter