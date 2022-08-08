В России выявили почти 18 тыс. новых случаев COVID

За минувшие сутки в России выявили 17 862 новых случаев заражения коронавирусом, за выходные этот показатель снизился почти на 3 тыс. По сравнению с предыдущим днем на 16,8% сократилось число госпитализированных с этим диагнозом — за сутки в больницы попали 1,2 тыс. человек, выздоровели более 8,7 тыс., следует из данных оперативного штаба.

Наибольшее число зараженных за сутки, как и накануне, зарегистрировали в Москве (5,2 тыс.), Санкт-Петербурге (2,6 тыс.) и Подмосковье (1 тыс.). В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки не выявили.

За прошедшую неделю увеличились показатели по заболеваемости и госпитализации на 100 тыс. населения: первый вырос на 59,7% и составил 80,2; второй прибавил 27,7% и достиг 8,7.

С 1 июля в России отменили коронавирусные ограничения, поскольку суточный прирост числа зараженных достиг минимальных значений с начала пандемии. Однако через несколько дней количество новых случаев за сутки вновь начало расти: накануне, 7 августа, их число достигло максимума с конца марта, увеличившись до 20,3 тыс.

В Кремле такую динамику назвали тревожной, но отметили, что введение ограничений находится в компетенции Роспотребнадзора. Тем не менее в начале августа Кремль допустил возвращение антикоронавирусных мер при дальнейшем росте заболеваемости. При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на фоне всплеска заболеваемости резкого роста госпитализаций не наблюдается.

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям» населения в людных местах и общественном транспорте. Ведомство объясняло всплеск заболеваемости распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса.

Читайте на РБК Pro Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Кейсы Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи

Опрошенные РБК вирусологи допустили возникновение новой волны коронавируса осенью в связи с возвращением многих россиян из отпуска и каникул, а также из-за более высокого уровня заразности новых подвидов омикрон-штамма COVID.