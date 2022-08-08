В России выявили почти 18 тыс. новых случаев COVID
За минувшие сутки в России выявили 17 862 новых случаев заражения коронавирусом, за выходные этот показатель снизился почти на 3 тыс. По сравнению с предыдущим днем на 16,8% сократилось число госпитализированных с этим диагнозом — за сутки в больницы попали 1,2 тыс. человек, выздоровели более 8,7 тыс., следует из данных оперативного штаба.
Наибольшее число зараженных за сутки, как и накануне, зарегистрировали в Москве (5,2 тыс.), Санкт-Петербурге (2,6 тыс.) и Подмосковье (1 тыс.). В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки не выявили.
За прошедшую неделю увеличились показатели по заболеваемости и госпитализации на 100 тыс. населения: первый вырос на 59,7% и составил 80,2; второй прибавил 27,7% и достиг 8,7.
С 1 июля в России отменили коронавирусные ограничения, поскольку суточный прирост числа зараженных достиг минимальных значений с начала пандемии. Однако через несколько дней количество новых случаев за сутки вновь начало расти: накануне, 7 августа, их число достигло максимума с конца марта, увеличившись до 20,3 тыс.
В Кремле такую динамику назвали тревожной, но отметили, что введение ограничений находится в компетенции Роспотребнадзора. Тем не менее в начале августа Кремль допустил возвращение антикоронавирусных мер при дальнейшем росте заболеваемости. При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на фоне всплеска заболеваемости резкого роста госпитализаций не наблюдается.
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям» населения в людных местах и общественном транспорте. Ведомство объясняло всплеск заболеваемости распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса.
Опрошенные РБК вирусологи допустили возникновение новой волны коронавируса осенью в связи с возвращением многих россиян из отпуска и каникул, а также из-за более высокого уровня заразности новых подвидов омикрон-штамма COVID.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.