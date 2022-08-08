Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Сирены сработали в Израиле после начала режима прекращения огня Политика, 01:03
Вирусологи оценили возможность и сроки новой волны COVID-19 Общество, 01:00
Полянский поблагодарил лидера Pink Floyd за «смелую позицию» по Украине Политика, 00:50
Минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших при ударах Израиля Политика, 00:46
Как россияне наращивали количество полученных микрозаймов. Инфографика Финансы, 00:30
Власти решили создать национального дистрибьютора продовольствия Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 07 авг, 23:59
Минобороны заявило о подготовке боевиками провокации в Идлибе Политика, 07 авг, 23:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский назвал проведение референдумов условием отказа от переговоров Политика, 07 авг, 23:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07 авг, 23:30
Российская теннисистка выиграла турнир в США Спорт, 07 авг, 23:29
Израиль назвал время начала перемирия с «Исламским джихадом» Политика, 07 авг, 23:28
В Москве обнаружили тела еще двух утонувших в коллекторе рабочих Общество, 07 авг, 23:10
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 07 авг, 23:08
Пандемия коронавируса ,  

Вирусологи оценили возможность и сроки новой волны COVID-19

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Новый пик заболеваемости коронавирусом вполне возможен, сообщил РБК доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Во-первых, появилась группа омикрон, в том числе кентавр, которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки», — объяснил вирусолог новый прирост заболевших.

Также, по его мнению, рост заболеваемости предстоящей осенью связан с социальной активностью, то есть с возвращением людей в университеты, школы, на работу после отпусков. Вирусолог предостерег, что новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух.

В России впервые с начала апреля выявили более 18,5 тыс. заболевших COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Gодъем заболеваемости вполне возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Вирусолог отметил, что в прошлом году рост заболеваемости пришелся на июнь—июль, а в августе-сентябре было снижение. «Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью», — прокомментировал Вознесенский.

Оба эксперта отметили, что новые типы штаммов, «омикрон» и «кентавр» легче переносятся и реже требуют госпитализации.

«Число летальных случаев при заражении ими меньше в сравнении со штаммами первых волн эпидемии. Постепенно эта инфекция переходит в разряд привычных ОРВИ, — уточнил Аграновский. — Сколько случаев — это существенно для специалистов, а для общества это не столь важно. Я не предвижу переполнения инфекционных больниц».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции

«Поэтому с определённой долей вероятности можно и дальше прогнозировать, что госпитализация будет требоваться незначительному проценту заболевших. Сейчас это около 8% от зарегистрированных заболевших», — добавил Сергей Вознесенский. По его мнению, рост заболеваемости связан с тем, как широко вирус будет распространяться, и насколько значимым будет коллективный иммунитет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

«Сейчас по оценкам экспертов, коллективный иммунитет составляет около 16%, это те, кто переболел или были вакцинированы в течении 6 месяцев от сегодняшней даты. К сожалению, цифра может быть и выше 50 тыс. в пик заболеваемости», — заключил эксперт.

По состоянию на 5 августа в России выявили 18,5 тысяч заболевших — это максимальное количество зараженных с 1 апреля этого года. Из-за роста заболеваемости Роскомнадзор предписал носить средства индивидуальной защиты наиболее уязвимым к вирусу группам людей.

Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу
Политика
Фото:Александр Патрин / РИА Новости

Теги
коронавирус омикрон-штамм новости COVID-19 заболеваемость
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19
Общество
Кремль не исключил возвращение дополнительных мер борьбы с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter