Вирусологи оценили возможность и сроки новой волны COVID-19

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Новый пик заболеваемости коронавирусом вполне возможен, сообщил РБК доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Во-первых, появилась группа омикрон, в том числе кентавр, которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки», — объяснил вирусолог новый прирост заболевших.

Также, по его мнению, рост заболеваемости предстоящей осенью связан с социальной активностью, то есть с возвращением людей в университеты, школы, на работу после отпусков. Вирусолог предостерег, что новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух.

Gодъем заболеваемости вполне возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Вирусолог отметил, что в прошлом году рост заболеваемости пришелся на июнь—июль, а в августе-сентябре было снижение. «Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью», — прокомментировал Вознесенский.

Оба эксперта отметили, что новые типы штаммов, «омикрон» и «кентавр» легче переносятся и реже требуют госпитализации.

«Число летальных случаев при заражении ими меньше в сравнении со штаммами первых волн эпидемии. Постепенно эта инфекция переходит в разряд привычных ОРВИ, — уточнил Аграновский. — Сколько случаев — это существенно для специалистов, а для общества это не столь важно. Я не предвижу переполнения инфекционных больниц».

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«Поэтому с определённой долей вероятности можно и дальше прогнозировать, что госпитализация будет требоваться незначительному проценту заболевших. Сейчас это около 8% от зарегистрированных заболевших», — добавил Сергей Вознесенский. По его мнению, рост заболеваемости связан с тем, как широко вирус будет распространяться, и насколько значимым будет коллективный иммунитет.

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«Сейчас по оценкам экспертов, коллективный иммунитет составляет около 16%, это те, кто переболел или были вакцинированы в течении 6 месяцев от сегодняшней даты. К сожалению, цифра может быть и выше 50 тыс. в пик заболеваемости», — заключил эксперт.

По состоянию на 5 августа в России выявили 18,5 тысяч заболевших — это максимальное количество зараженных с 1 апреля этого года. Из-за роста заболеваемости Роскомнадзор предписал носить средства индивидуальной защиты наиболее уязвимым к вирусу группам людей.