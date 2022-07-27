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Херсон наладит паромные переправы из-за повреждения Антоновского моста

Херсонская ВГА организует паромные переправы из-за повреждения Антоновского моста
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На время восстановления Антоновского автомобильного моста, поврежденного при ночном обстреле из реактивной системы залпового огня HIMARS, через Днепр будут организованы паромные переправы, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас мы мост полностью закрыли, движение военных тут было вообще приостановлено. <...> Сейчас немного усложнилась доставка продуктов в Херсон. Но это вопрос временный, мы к этому готовы, готовятся паромные переправы», — сказал Стремоусов.

По его словам, движение по мосту будет восстановлено в ближайшее время. «Мост находится в целости и сохранности. По нему даже можно проехать, но мы полностью сейчас приостановили движение в целях безопасности. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо подтверждает, что мост будет в ближайшее время восстановлен», — добавил замглавы ВГА.

ВГА Херсонской области сообщила о повреждении Антоновского моста
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Антоновский мост в Херсоне, архивное фото

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр с городом Алёшки.

В ночь на 27 июля мост обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, заявил Стремоусов. После этого движение по нему закрыли.

Это не первая атака, направленная на мост, о которой сообщают в ВГА. 20 июля Стремоусов говорил, что он «фактически разрушен» после обстрелов ВСУ и если удары продолжатся, то «может рухнуть».

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