Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из «Ураганов» Политика, 14:50
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 14:39
НОК Латвии не требовал от гимнастки отказываться от гражданства России Спорт, 14:29
Олимпийская чемпионка назвала Медведева главным фаворитом US Open-2022 Спорт, 14:23
Из-за ЧП на шахте «Воркутинская» в Коми госпитализировали восемь человек Общество, 14:13
Семин призвал не переоценивать лидерство «Спартака» в начале сезона РПЛ Спорт, 14:07
В Москве заявили об ударе по арсеналу боеприпасов НАТО на Украине Политика, 14:04
В Молдавии футболист потерял сознание после столкновения с вратарем Спорт, 13:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в Харькове Политика, 13:57
Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие Политика, 13:54
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 13:50
Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово Политика, 13:47
Тайсон назвал стриминг Hulu «рабовладельцем» из-за сериала о его жизни Спорт, 13:31
В Израиле отчитались о перехвате ракет из сектора Газа Политика, 13:17
Политика ,  
0 

Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Задержание журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в Косово по подозрению в шпионаже было безосновательным и является провокацией властей частично признанной республики, а также нарушает базовые демократические принципы, в частности свободу СМИ, заявили в посольстве России в Сербии.

Подозрения в отношении журналистки дипмиссия сочла надуманным предлогом для ее задержания. По данным посольства, Асламову допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи.

Сейчас журналистка находится в безопасности на территории Центральной Сербии, отметили в дипмиссии. В посольстве рассказали, что проинформировали о произошедшем миссию ООН в Косово, а также секретариат ООН с помощью российского представительства при организации.

Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» отпустили
Политика
Дарья Асламова

Асламову задержали на севере Косово при попытке перехода через границу с Сербией ночью с 6 на 7 августа. По мнению главы МВД частично признанной республики Джелаля Свечлии, ее приезд связан с обострением конфликта с Сербией и использованием Белградом «русских связей». «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — отметил он.

Позже Асламову отпустили, она сообщила, что к четырем утра прибыла на границу, где ее допросили пограничники, которые «выясняли, почему нет штампа о депортации». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил РБК, что она была в Косово в рамках командировки, газета писала, что Асламова собирала материал для репортажа об эскалации сербско-косовского конфликта.

Обстановка вокруг Косово обострилась 31 июля, накануне введения Приштиной запрета на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Власти Косово решили принять такие меры в ответ на действия Белграда, который ранее отказался признавать выданные Приштиной удостоверения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить упрямого собеседника: советы из психологии
Статьи

Сербский президент Александр Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, которые живут на севере Косово. Власти частично признанной республики мобилизовали полицию на севере Косово, сербы начали строить баррикады. Однако позже правительство Косово отложило принятие вызвавшего острую реакцию закона до 1 сентября.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что пригласил Вучича и президента Косово Альбина Курти в Брюссель на переговоры. Предполагается, что их встреча пройдет 18 августа.

Теги
Косово журналист задержание посольство России
Материалы по теме
Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» отпустили
Политика
В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже
Политика
В США оценили роль России в обострении между Косово и Сербией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter