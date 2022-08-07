Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово

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Задержание журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в Косово по подозрению в шпионаже было безосновательным и является провокацией властей частично признанной республики, а также нарушает базовые демократические принципы, в частности свободу СМИ, заявили в посольстве России в Сербии.

Подозрения в отношении журналистки дипмиссия сочла надуманным предлогом для ее задержания. По данным посольства, Асламову допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи.

Сейчас журналистка находится в безопасности на территории Центральной Сербии, отметили в дипмиссии. В посольстве рассказали, что проинформировали о произошедшем миссию ООН в Косово, а также секретариат ООН с помощью российского представительства при организации.

Асламову задержали на севере Косово при попытке перехода через границу с Сербией ночью с 6 на 7 августа. По мнению главы МВД частично признанной республики Джелаля Свечлии, ее приезд связан с обострением конфликта с Сербией и использованием Белградом «русских связей». «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — отметил он.

Позже Асламову отпустили, она сообщила, что к четырем утра прибыла на границу, где ее допросили пограничники, которые «выясняли, почему нет штампа о депортации». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил РБК, что она была в Косово в рамках командировки, газета писала, что Асламова собирала материал для репортажа об эскалации сербско-косовского конфликта.

Обстановка вокруг Косово обострилась 31 июля, накануне введения Приштиной запрета на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Власти Косово решили принять такие меры в ответ на действия Белграда, который ранее отказался признавать выданные Приштиной удостоверения.

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