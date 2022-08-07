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Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» отпустили

Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову отпустили
Журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную в Косово по подозрению в шпионаже, отпустили, сообщает издание. Газета пишет, что она готовила репортаж об обострении конфликта между Сербией и Косово
Дарья Асламова
Дарья Асламова (Фото: daria_aslamova / Telegram)

Задержанную в Косово по подозрению в работе на российскую разведку журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову отпустили, сейчас она находится на сербско-косовской границе в городе Рашка, сообщает газета.

До границы она добиралась самостоятельно на автобусе, отмечает издание. «До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — приводит газета слова Асламовой.

Журналистка рассказала, что после задержания ей говорили, что ее могут «обменять на американцев или выдать на Украину». Асламова находится на связи с посольством России в Сербии, добавляет «Комсомольская правда». Газета пишет, что журналистка готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.

В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже
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Фото:Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС

Асламову задержали на севере Косово при попытке перехода через границу с Сербией, сообщил в ночь на 7 августа глава МВД частично признанной республики Джеляль Свечлия. По его мнению, приезд Асламовой связан с тенденцией на дестабилизацию Косово со стороны Сербии и использованием Белградом «русских связей». «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — отметил он.

Обстановка вокруг Косово обострилась 31 июля, накануне введения Приштиной запрета на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Власти Косово решили принять такие меры в ответ на действия Белграда, который ранее отказался признавать выданные Приштиной удостоверения. Позже правительство Косово отложило принятие этого закона до 1 сентября.

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Сербский президент Александр Вучич на этом фоне обвинил Косово в подготовке операции против сербов, которые живут на севере Косово. Власти частично признанной республики мобилизовали полицию на севере Косово, сербы начали строить баррикады. Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в Косово, предупредили о готовности вмешаться в конфликт, если стабильность в регионе окажется под угрозой.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласил Вучича и президента Косово Альбина Курти в Брюссель на переговоры. Предполагается, что их встреча пройдет 18 августа.

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Косово журналист задержание
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