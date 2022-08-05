CNN узнал о беспокойстве супруги Байдена из-за его состояния
Супруга американского президента Джо Байдена Джилл переживает из-за влияния на его состояние событий в мире и стране, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как отметил собеседник телеканала, Джилл Байден обеспокоена из-за сказавшихся на ее супруге последствий пандемии коронавируса и боевых действий на Украине. В Белом доме указали, что первая леди ощущает существующие проблемы и «мужественно» встречает их.
«[Джилл Байден] глубоко чувствует, через что он проходит», — сказал CNN источник, знакомый с отношениями президентской пары.
Другие источники отмечают, что в семье американского лидера не все настроены на то, чтобы Байден принимал участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024-м. Он уже не раз заявлял о подобном намерении, последний раз его планы Белый дом подтверждал в конце июля этого года.
Байдену 79 лет, на момент участия в следующей президентской гонке ему будет почти 81 год. На Джилл Байден он женился в 1977 году, это его второй брак (первая супруга Нэйлия погибла вместе с дочерью Наоми в 1972 году). От первого брака у Байдена остались сыновья Бо и Хантер, от второго — дочь Эшли.
В должность президента Байден вступил в январе 2021 года. В декабре 2019 года в медицинском отчете Байден был объявлен «здоровым, энергичным 77-летним мужчиной, который годен для успешного выполнения своих президентских обязанностей». При этом незадолго до вступления в должность врачи выявили у Байдена несколько проблем в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах.
21 июля стало известно, что американский лидер заболел коронавирусом. Его лечащий врач Кевин О'Коннор сообщил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель и болело горло. Байден 27 июля сдал повторный отрицательный тест, однако через три дня снова получил положительный результат. Однако доктор отмечал, что в целом президент чувствует себя хорошо, хотя к нему вернулся кашель.