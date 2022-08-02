Белый дом сообщил о состоянии повторно заболевшего COVID-19 Байдена

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 02 авг, 16:00
В МИД назвали последствия «гибридной военной кампании» против России Политика, 00:58
США призвали Россию согласиться на предложение по обмену заключенными Политика, 00:40
Китай исключил применение ядерного оружия первым Политика, 00:12
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 02 авг, 23:58
«Челси» подписал Слонину и лидера юниорской сборной Англии Спорт, 02 авг, 23:53
Белый дом сообщил о состоянии повторно заболевшего COVID-19 Байдена Общество, 02 авг, 23:47
Четыре южноамериканские страны подали заявку на ЧМ-2030 по футболу Спорт, 02 авг, 23:41
Великобритания сняла санкции с бывшей жены Фридмана Политика, 02 авг, 23:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России обвинило Украину в стрельбе по автобусу с гражданскими Политика, 02 авг, 23:09
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 02 авг, 23:09
«Монако» Головина вырвал ничью в матче Лиги чемпионов с ПСВ Спорт, 02 авг, 23:07
Китай начал учения вокруг Тайваня. Видео Политика, 02 авг, 23:06
Москва заявила, что Баку трижды нарушил режим прекращения огня в Карабахе Политика, 02 авг, 22:52
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 02 авг, 22:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Белый дом сообщил о состоянии повторно заболевшего COVID-19 Байдена

Президент США Джо Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус, у него опять появился кашель, хотя в целом он чувствует себя хорошо. Это следует из заявления лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Президент все еще чувствует себя хорошо, хотя к нему немного вернулся слабый кашель. У него нет температуры, и он остается в бодром расположении духа. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его легкие чистые», — говорится в документе.

Врач также указал, что результат утреннего теста Байдена на COVID-19 снова оказался положительным, так что президент продолжит находиться на карантине и работать удаленно.

Врач назвал основной симптом у заболевшего COVID Байдена
Общество
Джо Байден

Белый дом сообщил о заболевании Байдена COVID-19 21 июля. По словам его лечащего врача, президент перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме, у него болело горло, был сухой кашель, насморк и повышенная утомляемость. О'Коннор предположил, что глава государства мог заразиться подвариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

Позже президент несколько раз сдавал тесты на коронавирус, и они были отрицательными, однако 30 июля он получил положительный результат. Врач Байдена рассказал, что повторный положительный результат теста после выздоровления в редких случаях встречается у пациентов, которые лечились препаратом «Паксловид» (нирматрелвир) компании Pfizer, который получал президент.

До этого Байден был полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Препарат «Паксловид», который ему назначил врач, ВОЗ одобрила для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Что нужно знать об обнальной площадке, чтобы не оказаться ее контрагентом
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги
Персоны
Джо Байден коронавирус COVID-19

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Врач назвал, каким штаммом COVID-19 мог заразиться Байден
Политика
Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19
Политика
Еще один результат теста Байдена на COVID-19 оказался положительным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter