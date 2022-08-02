Белый дом сообщил о состоянии повторно заболевшего COVID-19 Байдена

Президент США Джо Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус, у него опять появился кашель, хотя в целом он чувствует себя хорошо. Это следует из заявления лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Президент все еще чувствует себя хорошо, хотя к нему немного вернулся слабый кашель. У него нет температуры, и он остается в бодром расположении духа. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его легкие чистые», — говорится в документе.

Врач также указал, что результат утреннего теста Байдена на COVID-19 снова оказался положительным, так что президент продолжит находиться на карантине и работать удаленно.

Белый дом сообщил о заболевании Байдена COVID-19 21 июля. По словам его лечащего врача, президент перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме, у него болело горло, был сухой кашель, насморк и повышенная утомляемость. О'Коннор предположил, что глава государства мог заразиться подвариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

Позже президент несколько раз сдавал тесты на коронавирус, и они были отрицательными, однако 30 июля он получил положительный результат. Врач Байдена рассказал, что повторный положительный результат теста после выздоровления в редких случаях встречается у пациентов, которые лечились препаратом «Паксловид» (нирматрелвир) компании Pfizer, который получал президент.

До этого Байден был полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Препарат «Паксловид», который ему назначил врач, ВОЗ одобрила для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.

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