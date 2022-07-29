Белый дом сообщил о планах Байдена переизбраться в 2024 году

На фоне максимальных значений инфляции за последние 40 лет и высоких цен в США правительство Джо Байдена подвергается критике и его рейтинги снижаются. Тем не менее он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Несмотря на снижающиеся рейтинги на фоне падения ВВП, высоких цен в США и роста инфляции, президент США Джо Байден все же планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году», — сказала она, отметив, что до выборов еще далеко и от дополнительных комментариев она бы воздержалась. Задавшая вопрос журналистка указала, что, по данным некоторых опросов, только 26% демократов хотели бы снова видеть Байдена на посту президента.

В середине июля Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в годовом исчислении выросли на 9,1%, превысив оценки экспертов, которые ожидали, что потребительская инфляция составит 8,8%. При этом базовая инфляция (рост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 5,9%, что стало максимальным значением с 1981 года.

Цены в США начали расти еще во время пандемии коронавируса, а сейчас на них влияют и геополитические факторы: ситуация с ценами на бензин, в частности, ухудшилась после введения эмбарго на российские нефть и газ в начале марта. В США признают экономический спад, однако утверждают, что до рецессии ситуация не дойдет, так говорил в том числе и сам Байден. 28 июля Минторг США объявил, что, по предварительным данным, ВВП страны падал два квартала подряд. Старший экономист BMO Capital Markets Сал Гуатьери в комментарии для Bloomberg отметил, что сегодня экономика США «очень уязвима перед рецессией». Но Джанет Йеллен, глава ФРС, настаивает, что экономика США находится в переходном состоянии, а не в рецессии.

На этом фоне рейтинги Байдена и его администрации снижаются. Так, согласно опросу телеканала CNN, 75% респондентов, поддерживающих демократов, заявили, что хотели бы выдвижения кого-то другого от Демократической партии в 2024 году. При этом вдвое выросло число тех, кто не хочет видеть Байдена на президентском посту — 32% против 16% ранее в этом году, отмечает телеканал.

Байден вступил в должность 46-го президента США в январе прошлого года, победив на выборах в конце 2020-го. Он отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе касающиеся миграционной политики страны. Также Байден активизировал борьбу с коронавирусом.