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В КНР заявили об угрозе ядерного арсенала США международной безопасности

Ядерное оружие, которым Вашингтон обладает в большом количестве, угрожает мировой безопасности, заявил представитель Пекина на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности», — заявил представитель КНР (цитата по ТАСС).

Уровень ядерного арсенала Пекина представитель назвал «минимальным», «необходимым для защиты национальной безопасности».

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В начале августа отношения между США и Китаем обострились из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей американского конгресса. Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, однако Пекин до сих пор считает его частью своей территории. Такой подход называют политикой «одного Китая», и Вашингтон утверждает, что разделяет его. В КНР визит Пелоси на Тайвань посчитали показателем обратного, но США заявили, что Китай решил использовать поездку спикера как повод для развития кризиса. 

Стороны на фоне данного события высказались о применении ядерного оружия. Пекин пообещал, что никогда не будет использовать его первым. Вашингтон назвал условием его применения «чрезвычайные обстоятельства, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

На конференции ДНЯО по вопросу ядерного оружия высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он указал, что в сложившейся геополитической обстановке опасность ядерного уничтожения достигла уровня времен холодной войны. Российский президент Владимир Путин в приветствии к участникам конференции отметил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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