Кремль пообещал прокачку газа в Европу в технически возможном объеме

Дмитрий Песков назвал «контрастирующими с реальностью» заявления канцлера Германии Олафа Шольца, что Россия стала ненадежным поставщиком газа

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия продолжит прокачку газа в технически возможном объеме после возвращения из Канады газотурбинного двигателя Siemens для «Северного потока», однако существуют неполадки с другими агрегатами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Турбина будет установлена, но есть неполадки с другими агрегатами. Турбина будет установлена и пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — сказал он.

Комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия перестала быть надежным поставщиком газа, Песков сказал, что подобные заявления «контрастируют с реальностью», а нынешние ограничения поставок связаны с, в том числе, санкциями Германии. «Путин говорил в Тегеране, что Россия выполняла и выполняет свои обязательства», — добавил он.

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