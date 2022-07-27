РПЦ сочла запрет Литвы на въезд патриарха попыткой отделить его от паствы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Решение Литвы запретить въезд Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу является политизированным, неуместным и представляет собой попытку вмешательства в дела церкви и давления на верующих, заявил РБК зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«По большому счету, эта мера направлена против верующих Русской православной церкви, которые живут в Литве, не только русскоязычных, но и литовцев. Таким образом, видимо, литовское правительство пытается отделить эту паству от патриарха», — сказал Кипшидзе.

Он также отметил, что запрет представляет собой «нарушение религиозной свободы», так как «религиозные лидеры не занимаются политикой».

«Мы уже неоднократно говорили, что попытки оказать давление на патриарха, семья которого прошла через годы преследований во времена советской власти, совершенно беспомощные и не несут никакого результата. Патриарх не изменит свою позицию, которая носит пасторский характер, которая является позицией лидера, объединяющего народы многих государств», — отметил представитель РПЦ.

27 июля Литва запретила въезд патриарху Кириллу до 23 июня 2027 года. Причиной этого стало «сознательное отрицание [им] территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдание и поддержка агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права», указали в МИД страны. Там же главу РПЦ назвали «ближайшим соратником [президента] Владимира Путина» и «активным сторонником» спецоперации на Украине.

24 февраля патриарх Кирилл опубликовал обращение, в котором призвал все стороны конфликта на Украине приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Позднее он называл русских и украинцев одним народом, который пытаются разделить внешние силы, а службу в армии в это «непростое время» — подвигом. Также глава церкви призывал общество сплотиться вокруг власти, чтобы достичь солидарности и отразить внешних и внутренних врагов.

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В апреле Литва выступила с предложением включить патриарха в санкционный список ЕС, однако против этого выступила, по данным Bloomberg, Венгрия, в итоге глава РПЦ избежал ограничений со стороны Евросоюза. Тем не менее санкции против него ввели Великобритания и Канада.