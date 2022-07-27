Песков: Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по ситуации с «Сохнутом»

Песков заявил, что Путин не планирует встречу с членами делегации Израиля

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин не планирует контактов с членами израильской делегации, которая прибудет в Москву для урегулирования ситуации вокруг представительства Еврейского агентства («Сохнут») в России, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Такого в планах нет», — ответил он на вопрос, планируется ли встреча главы государства с членами делегации.

Как сообщили РБК в посольстве Израиля в России, эта делегация прибудет в Москву вечером 27 июля. В российскую столицу она направилась по указанию премьер-министра Израиля Яира Лапида и «по согласованию с российской стороной», делегация собирается провести встречи «с соответствующими российскими представителями», добавили в дипмиссии.

На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута». Оно занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Позже Jerusalem Post сообщила, что несколько других еврейских организаций, также работающих в России, получили от российского Минюста предупреждение, что их могут признать иноагентами.

В Кремле заявили, что требование к представительству «Сохнута» связано «с соблюдением российского законодательства», и призвали не политизировать ситуацию. Лапид, в свою очередь, предупредил, что закрытие представительства повлияет на отношения между странами, и поручил МИД Израиля разработать политические меры на этот случай. А само подразделение «Сохнута» готовится переместить московский офис в Израиль и продолжить работать дистанционно, сообщили источники Jerusalem Post.