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Верховная рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа»

Верховная рада поддержала кандидатуру народного депутата от «Слуги народа» Андрея Костина на пост генерального прокурора Украины, сообщается на сайте парламента.

Кандидатуру Костина на эту должность выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. В поддержку этого назначения проголосовали 299 народных депутатов (всего в парламенте их 450).

Костин — в прошлом адвокат, а ныне депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа». Возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики.

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На посту генпрокурора Костин сменит Ирину Венедиктову. Ее, а также главу СБУ Ивана Баканова Зеленский ранее отстранил от работы, а затем уволил. Президент пояснил, что к ним обоим возникли «очень серьезные вопросы» из-за связи сотрудников ведомств с Россией. К 17 июля, по его словам, было зарегистрировано свыше 650 дел по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб. Зеленский добавил, что более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ продолжили работу на занятых Россией территориях.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя увольнения генпрокурора и главы СБУ, заявила, что «денацификация идет полным ходом».

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