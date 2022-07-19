Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора Политика, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации Политика, 11:55
МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет Политика, 11:52
Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 11:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
ВТБ ожидает роста выдачи ипотеки в 1,5 раза во втором полугодии Недвижимость, 11:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд в Ростове приговорил к 10 годам оперного певца за призывы к митингам Политика, 11:42
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
В Запорожье назвали девизом фразу «Мы вместе с Россией» Политика, 11:29
Чиновник превышает полномочия: как не сесть в тюрьму за соучастие Pro, 11:29
Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке Политика, 11:23
Акции «Детского мира» выросли на 5% после выхода операционных результатов Инвестиции, 11:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста Генпрокурора
Зеленский предложил уволить генпрокурора Ирину Венедиктову по статье о выражении недоверия. Президент Украины отстранил ее от должности еще 17 июля. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Алексей Симоненко
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / DPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора страны. Проект постановления размещен на сайте украинского парламента.

Зеленский предложил Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора на основании п. 25 ст. 85 Конституции Украины «Предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины; выражение недоверия генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности».

Украинский лидер отстранил ее от должности еще 17 июля. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен ее заместитель Алексей Симоненко.

Как писал ZN.UA, Ирина Венедиктова отказалась признавать законность такого решения президента и заявила Симоненко, а также группе сторонников в офисе генпрокурора, что намерена выполнять свои обязанности и в дальнейшем.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ
Политика
Иван Баканов

Накануне Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранил его от должности в тот же день, что и Венедиктову — 17 июля. Временным главой СБУ был назначен первый замглавы Василий Малюк.

Баканов был отстранен от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава ВС Украины — за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Каким финансовым директорам компании готовы платить больше
Статьи
Pro
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images «Не надо клеить логотип на все подряд»: пять уроков маркетинга от Nike
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как побороть забывчивость: пять советов для хорошей памяти
Статьи
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции

Позднее Зеленский объяснил, что чиновники были уволены из-за предполагаемых связей сотрудников их ведомств с Россией.

Издание Strana.ua со ссылкой на источники писало, что задержанный 16 июля экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич был связан с Бакановым. По данным источников «Украинской правды» и «РБК Украина», Кулинич подозревается в государственной измене (ст. 111 УК Украины).

Всего, по словам Зеленского, на Украине расследуется 651 уголовное дело по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры и других силовых ведомств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала увольнение глав Генпрокуратуры и СБУ, заявив, что на Украине «денацификация идет полным ходом».

Ранее украинский президент уволил десять послов Украины в Грузии, Иране, Ливане, Португалии, Словакии, Германии, Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии. Он объяснил это «ротацией кадров». До этого Зеленский анонсировал, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей, писал УНИАН.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Генпрокурор Украина Владимир Зеленский увольнение
Материалы по теме
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ
Политика
Зеленский заявил о кадровой ревизии в СБУ
Политика
Зеленский объяснил увольнение глав СБУ и ГП связями силовиков с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter