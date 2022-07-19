Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора страны. Проект постановления размещен на сайте украинского парламента.
Зеленский предложил Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора на основании п. 25 ст. 85 Конституции Украины «Предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины; выражение недоверия генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности».
Украинский лидер отстранил ее от должности еще 17 июля. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен ее заместитель Алексей Симоненко.
Как писал ZN.UA, Ирина Венедиктова отказалась признавать законность такого решения президента и заявила Симоненко, а также группе сторонников в офисе генпрокурора, что намерена выполнять свои обязанности и в дальнейшем.
Накануне Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранил его от должности в тот же день, что и Венедиктову — 17 июля. Временным главой СБУ был назначен первый замглавы Василий Малюк.
Баканов был отстранен от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава ВС Украины — за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.
Позднее Зеленский объяснил, что чиновники были уволены из-за предполагаемых связей сотрудников их ведомств с Россией.
Издание Strana.ua со ссылкой на источники писало, что задержанный 16 июля экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич был связан с Бакановым. По данным источников «Украинской правды» и «РБК Украина», Кулинич подозревается в государственной измене (ст. 111 УК Украины).
Всего, по словам Зеленского, на Украине расследуется 651 уголовное дело по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры и других силовых ведомств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала увольнение глав Генпрокуратуры и СБУ, заявив, что на Украине «денацификация идет полным ходом».
Ранее украинский президент уволил десять послов Украины в Грузии, Иране, Ливане, Португалии, Словакии, Германии, Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии. Он объяснил это «ротацией кадров». До этого Зеленский анонсировал, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей, писал УНИАН.