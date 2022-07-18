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Захарова заявила о «денацификации полным ходом» после отставки главы СБУ

Захарова заявила о «денацификации полным ходом» после увольнения главы СБУ и генпрокурора

Снятие с должностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой говорит о прогрессе в «денацификации», заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идёт полным ходом 😹», — написала она в Telegram.

Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей
Политика
Иван Баканов и Ирина Венедиктова

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора вечером 17 июля. Глава государства уволил Баканова по ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

После публикации приказов об увольнении Зеленский указал на то, что следственные органы Украины расследуют 651 уголовное дело о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. К тому же, более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжают работу, отметил президент.

На Украине по подозрению в работе на Россию задержали сотрудника СБУ
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Фото:ssu.gov.ua

Он подчеркнул, что такое число преступлений против основ национальной безопасности государства и связи между работниками силовых структур Украины и России ставят очень серьезные вопросы к руководителям.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Власти Украины отвергли обвинения в поддержке нацистов, ввели военное положение и разорвали дипломатические отношения с Россией. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Теги
Персоны
Украина увольнение СБУ Генпрокурор Владимир Зеленский Мария Захарова МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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