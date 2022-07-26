Володин назвал пять причин дедолларизации

Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Существует пять причин, по которым доллар теряет свои позиции на мировой арене, написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram.

Первая причина — это то, что «доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами». Как указал Володин, когда США «вышли» из Бреттон-Вудского соглашения (регулировало международную валютную систему в 40–70-е годы, его сменило заключенное на Ямайке соглашение, которое отменило привязку валют к золоту), печатный станок страны больше «ничем не сдерживается», что привело к росту госдолга и «рекордной инфляции имени [президента США Джо] Байдена». На Западе текущую инфляцию, напротив, называют именем российского президента Владимира Путина.

Вторая — это использование доллара как «инструмента политической борьбы». В том числе, указал Володин, речь идет о санкциях, которые «не добавляют уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности».

Третья — «изменения геополитического характера», которые выражаются, по мнению спикера, в уходе в прошлое «однополярной модели» мира. Альтернатива ей — многополярность, которая в том числе выражается в отказе от доллара и росте «взаиморасчетов в национальных валютах».

Четвертая причина — «нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними», написал Володин.

Пятая причина, по мнению парламентария, — «цикличность истории». Как заявил Володин, «каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет», поэтому на смену доллару «придет новое», и это будет, предположил спикер, «не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками».

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Володин заключил, что «процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить».

Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики также отмечали, что началась дедолларизация и «обновление архитектуры мировой финансовой системы».

Другие эксперты, в том числе опрошенные РБК, допускали утрату долларом доминирующего положения, но не в ближайшей перспективе и при условии соблюдения ряда фундаментальных условий. По их оценке, единственным претендентом на то, чтобы заменить доллар как доминирующую валюту, является юань, но для этого потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее — КНР такой готовности пока не демонстрирует.

В США отмечали, что в июле доллар после падения укреплялся по отношению к другим валютам на фоне сильного экономического роста страны, действий Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок и притока капитала.