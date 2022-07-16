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Йеллен назвала причины укрепления доллара

Доллар укрепляется по отношению к валютам других стран из-за финансовой политики Вашингтона, в том числе повышения процентных ставок, и притока капитала, подчеркнула министр финансов
Евро/Доллар EUR/USD $1,012 +0,47% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽57,165 -1,95% Купить
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Недавнее укрепление доллара произошло на фоне сильного экономического роста США, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», — пояснила она. По словам министра, согласно политике США, вмешательство со стороны государства очень редко бывает уместным, и сейчас глава Минфина не рассматривает ситуацию как один из таких случаев.

За последний месяц доллар укрепился по отношению к японской йене: курс японской валюты упал со 135 йен за доллар в середине июня до 139 в середине июля. Снизился и курс евро к доллару: если в конце июня евро стоил около $1,05, то к середине июля европейская валюта подешевела и 12 июля впервые с декабря 2002 года установился паритет (т.е. курс евро к доллару опустился до $1).

Биржевые индексы США рухнули на фоне рекордной с 1981 года инфляции
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Фото:Shutterstock

К концу марта инфляция в США достигла показателя 8,5%, что стало максимумом за последние 40 лет. В апреле в годовом исчислении потребительские цены выросли на 8,3%. CNBC сообщал, что прирост цен превысил прогноз аналитиков (8,1%) и остался на уровне, близком к сорокалетнему максимуму.

Президент США Джо Байден называл инфляцию «проклятьем». «У нас самая сильная экономика, и это позволяет нам по крайней мере сохранять превосходство и немного опережать то, что происходит во всем мире», — добавлял он.

На этом фоне ФРС США в начале мая повысила ставку с 0,25–0,5% сразу до 0,75–1%, то есть на 50 б.п. Такое повышение произошло впервые с 2000 года. В середине июня произошло еще одно повышение ставки — до 1,50–1,75%.

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Джанет Йеллен заявляла, что ожидает сохранение высокой инфляции, хотя и надеется на ее снижение.

В итоге за июнь потребительские цены в США выросли в годовом исчислении на 9,1% (эксперты ожидали роста на уровне 8,8%).

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Джанет Йеллен Министерство финансов США процентные ставки
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