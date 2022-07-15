В ВШЭ назвали признаки будущей глобальной дедолларизации

Роль доллара в мировых финансах будет ослабевать под влиянием совокупности факторов, включая дедолларизацию резервов стран и расчетов за энергоносители, считают в ВШЭ. Закат эры доллара точно не близко, возражают другие экономисты

Фото: Andy Wong / AP

В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют. Эти и другие аргументы в пользу «обновления архитектуры мировой финансовой системы» привели эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики, с которым ознакомился РБК.

По их мнению, заморозка резервов Банка России в рамках санкционного давления «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США». Исходя из геополитических соображений увеличили долю резервов в альтернативных валютах и другие страны мира кроме России — Израиль, Китай, Турция, Чили и т.д., говорится в мониторинге.

Утрата долларом доминирующего положения теоретически возможна, но это вопрос долгих лет и соблюдения ряда фундаментальных условий, считают другие эксперты, в том числе опрошенные РБК. По их оценке, единственным претендентом на то, чтобы заменить доллар как доминирующую валюту, является юань, но для этого потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее — КНР такой готовности пока не демонстрирует.

Признаки трансформации финансовой системы

В пользу частичного пересмотра мировой финансовой архитектуры работают сразу несколько факторов, пишут эксперты ВШЭ:

снижение мировых валютных резервов. По итогам первого квартала 2022 года они снизились до 12,2% мирового ВВП — это минимум с 2018 года, указывают авторы обзора;

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диверсификация резервов стран в пользу альтернативных валют. По данным МВФ, на валютные резервы в долларах США в начале 2022 года приходилось 58,9%, в то время как в 2015 году эта доля составляла 66%, а в 1999 году — 71%.

ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов. В частности, Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры об оплате части поставок нефти в юанях. На оплату газа из России в рублях перешло большинство европейских клиентов, сообщал в июне вице-премьер Александр Новак;

расширение использования цифровых национальных валют и платежных систем. В Китае и России созданы собственные системы передачи финансовой информации — CIPS и СПФС. Китайские власти расширяют возможности использования цифрового юаня. Российский ЦБ собирается внедрять цифровой рубль: с февраля банки начали тестирование технологии, а с 2023 года планируется начать тесты цифровой валюты на реальных клиентах. Кроме того, российский бизнес и ФНС заявляли о необходимости разрешить платежи в криптовалюте для внешнеторговых сделок.

«Ускорение этих процессов наряду с потенциальным созданием новых механизмов международных расчетов и ростом использования бартерных операций в среднесрочной перспективе продолжит снижать роль доллара США в мировой финансовой системе», — утверждается в мониторинге ВШЭ.

Аргументы в пользу доллара

Вопреки популярному мнению о том, что санкции против таких стран, как Россия или Иран, приводят к ослаблению международной роли доллара, экономист из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Майкл Дули (20 лет провел в системе ФРС США и МВФ) и его коллеги в апреле 2022 года опубликовали статью (.pdf), в которой утверждают обратное: доллар является доминирующей резервной валютой как раз потому, что США — единственная страна, обладающая достаточной силой, чтобы налагать санкции на другие страны за «плохое поведение».

«Высокорисковые страны, которые выходят из долларового блока, будут иметь очень ограниченные возможности по привлечению иностранных инвесторов. Как следствие, они будут исключены из стратегии роста, которая невозможна без участия капитала из страны — эмитента резервной валюты», — считают исследователи. «Россия мала в экономическом смысле, и блок ее сателлитов тоже будет мал. <…> Рисковый эффект от того, что Россия решила поплатиться своими долларовыми резервами, будет кратковременным, тогда как оставшиеся участники долларового блока только увеличат свою интеграцию на рынках капитала и соответствующий спрос на доллар и другие активы США», — считают американские экономисты.

Блокировка иностранных валютных резервов — «это не внесистемная инициатива Соединенных Штатов; напротив, она подкрепляет глобальный социальный договор, который стоит за международными потоками капитала», — утверждают Дули и его соавторы.

По доверию к доллару США нанесен серьезный удар, говорил в марте президент России Владимир Путин, после того как страны Запада заморозили около $300 млрд российских валютных резервов. По итогам 2021 года Россия получала 54,5% экспортных поступлений в долларах (в 2014 году — 76%) и оплачивала 35,8% импорта долларами (в 2014 году — 39,7%), следует из данных Банка России. В июле 2022 года Центральный банк Индии разрешил использовать рупию в международных расчетах страны: как считают индийские СМИ, эта инициатива направлена прежде всего на облегчение торговли с Россией.

В мировой истории были прецеденты, когда лидирующая валюта теряла свои позиции. Это фунт стерлингов — первая резервная валюта в мире, которая уступила доминирующую роль доллару, напоминает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Однако для рокировки позиций на мировом финансовом рынке нужны фундаментальные причины, а диверсификация международных резервов и платежей не входит в их число, отмечает она. «Сдвинуть доллар с лидирующего места может только валюта страны, чья экономика превосходит американскую по ВВП, — Китая. Однако юань пока не обладает теми характеристиками главной резервной валюты, которыми обладает доллар, — доступностью, ликвидностью, высокой распространенностью, отсутствием зарегулированности», — перечисляет экономист.

Донец признает, что мир входит в фазу регионализации, которая может сопровождаться снижением доли международных финансовых валют. На этом фоне может «немного подрасти доля локальных валют», но это не сдвинет, по ее мнению, доллар с места лидера.

«Мы не ждем быстрой перестройки мировой финансовой системы и быстрого снижения роли доллара. Его фундаментально обоснованным конкурентом является юань, но власти и финансовая система Китая пока не готовы выполнять функцию эмитента резервной валюты так, как ее выполняют США», — заключает она.

Авторы обзора ВШЭ соглашаются, что «полноценный уход от доллара пока невозможен». В пользу американской валюты играют ее полная конвертируемость, открытость рынков капитала (в отличие от Китая) и высокая ликвидность казначейских облигаций США (в отличие от Европы с евро), отмечают они. Пройдут десятилетия, прежде чем мировые центробанки смогут изменить пропорции резервов, в настоящее время сосредоточенные вокруг доллара, писало агентство Moody's в 2018 году.