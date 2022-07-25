Львовские власти закроют классы с обучением на русском языке

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Власти Львовской области Украины ликвидируют классы в школах, где обучение шло на русском языке, написал в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими в России и запрещены) советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик. Его слова приводит украинский портал ТСН.

«Классов с русским языком обучение больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах», — написал он.

По словам чиновника, такую информацию ему предоставил департамент образования и науки Львовской областной администрации. Официальное решение будет принято не позднее 5 сентября, когда все украинские регионы направят отчеты в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

На Украине в июле 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним использование стало обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, медучреждений и СМИ. С сентября 2020 года обучение в школах официально стали вести на украинском языке.



В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить русский язык в тех школах, где его до сих пор преподают, другими предметами, а учителей «отправить в простой». В середине июня в Харьковском национальном университете упразднили кафедры русского языка и истории русской литературы, заменив их кафедрой славянской филологии. Также на Украине решили исключить из школьной программы по литературе произведения русских писателей, в том числе Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого, и заменить их творчеством западных.

Ранее, 18 июня, использовать русский язык в школах запретили власти украинского города Николаев.

В МИД России в ответ на действия Киева не раз говорили, что русский язык на Украине подвергают дискриминации. После того как власти решили убрать из школьной программы труды русских писателей, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что Украина «обнуляет» свое будущее и выносит себя за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры.