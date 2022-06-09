Толстой оценил исключение «Войны и мира» из школьной программы на Украине

Петр Толстой (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Украина «обнуляет» свое будущее, отказываясь от наследия русской культуры, заявил «РИА Новости» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Так он прокомментировал решение украинских властей исключить из школьной программы роман писателя Льва Толстого «Война и мир». Депутат приходится ему родственником, пишет агентство.

«Желанием избавиться не только от «Войны и мира», но и от всего наследия великой русской культуры украинские правители обнуляют будущее собственной страны, выносят Украину за скобки мировой истории», — сказал он.

Политик добавил, что «Войну и мир» читали и будут читать молодые на всей территории «исторической России», в том числе и на Украине.

О том, что власти намерены исключить из украинской школьной программы по предмету «Зарубежная литература» роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии, 7 июня сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Он уточнил, что этот вопрос сейчас прорабатывают компетентные группы, проект изменений в программу они представят не позднее 15 июня. Затем ведомство собирается продолжить обсуждение вопроса об исключении из программы зарубежной литературы произведений российских писателей, говорил замминистра. При этом Витренко подчеркивал, что из программы планируют вычеркнуть все, что прославляет российские войска.

Изменения внесли в образовательные программы и других школьных предметов. В частности, речь идет о предметах «История Украины» и «Всемирная история», а также «Защита отечества». В последнем случае ведомство собиралось добавить в программу курс минной безопасности.