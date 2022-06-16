На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого

Рассказы Антона Чехова заменят произведениями американского писателя О. Генри и французской писательницы Анны Гавальда, а вместо «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени» украинские школьники будут изучать «Джейн Эйр»

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине в школах из учебной программы исключат произведения русских и советских писателей, в том числе Александра Пушкина. Об этом говорится в решении рабочей группы Министерства образования и науки Украины.

В шестом классе басни Ивана Крылова заменят на басни французского баснописца Жана де Лафонтена, а рассказы Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий» — на рассказы американского писателя О. Генри и произведение французской писательницы Анны Гавальда «35 кило надежды».

Из программы для седьмого класса уберут повесть Василия Быкова «Альпийская баллада». Вместо нее будут проходить роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».

Стихотворения Александра Пушкина заменят стихотворениями шотландского поэта Роберта Бернса, немецких поэтов Иоганна Вольфганга фон Гете и Генриха Гейне.

Также из перечня произведений по выбору уберут стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Из программы девятого класса уберут роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина и роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Их заменят роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Прогнозы Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Статьи

Из программы десятого класса уберут роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Из программы одиннадцатого класса — произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (вместо него — роман «Чума» Альбера Камю). Повесть «Собачье сердце» также будет изъята из школьной программы.

Произведения Николая Гоголя рекомендовали перенести в раздел украинской литературы. «Николай Гоголь — великий украинский писатель, поэтому его произведения целесообразно изучать на уроках украинской литературы», — говорится в документе.

В то же время из программы девятого класса уберут произведения из петербургского периода жизни и творчества писателя — «Ревизор» и «Шинель», а также «Мертвые души» «из-за трудностей восприятия этих произведений учениками», а также потому, что «исторический контекст» в них «сложен и далек».

Из списка литературы по выбору убрали такие произведения, как «Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы» Федора Достоевского; «Война и мир», «Анна Каренина» Льва Толстого; «Ася», «Отцы и дети» Ивана Тургенева; «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» Антона Чехова, и другие.

Ранее, 7 июня, замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко анонсировал, что власти намерены исключить из украинской школьной программы по предмету «Зарубежная литература» роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.

Изменения также внесли в образовательные программы и других школьных предметов, в том числе «Истории Украины», «Всемирной истории», а также «Защиты Отечества».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Украина «обнуляет» свое будущее и выносит себя за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры. Он добавил, что «Войну и мир» читали и будут читать молодые на всей территории «исторической России», в том числе и на Украине.