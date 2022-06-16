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На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого

Рассказы Антона Чехова заменят произведениями американского писателя О. Генри и французской писательницы Анны Гавальда, а вместо «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени» украинские школьники будут изучать «Джейн Эйр»
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине в школах из учебной программы исключат произведения русских и советских писателей, в том числе Александра Пушкина. Об этом говорится в решении рабочей группы Министерства образования и науки Украины.

В шестом классе басни Ивана Крылова заменят на басни французского баснописца Жана де Лафонтена, а рассказы Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий» — на рассказы американского писателя О. Генри и произведение французской писательницы Анны Гавальда «35 кило надежды».

Из программы для седьмого класса уберут повесть Василия Быкова «Альпийская баллада». Вместо нее будут проходить роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».

Стихотворения Александра Пушкина заменят стихотворениями шотландского поэта Роберта Бернса, немецких поэтов Иоганна Вольфганга фон Гете и Генриха Гейне.

Также из перечня произведений по выбору уберут стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

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Петр Толстой

Из программы девятого класса уберут роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина и роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Их заменят роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

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Из программы десятого класса уберут роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Из программы одиннадцатого класса — произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (вместо него — роман «Чума» Альбера Камю). Повесть «Собачье сердце» также будет изъята из школьной программы.

Произведения Николая Гоголя рекомендовали перенести в раздел украинской литературы. «Николай Гоголь — великий украинский писатель, поэтому его произведения целесообразно изучать на уроках украинской литературы», — говорится в документе.

В то же время из программы девятого класса уберут произведения из петербургского периода жизни и творчества писателя — «Ревизор» и «Шинель», а также «Мертвые души» «из-за трудностей восприятия этих произведений учениками», а также потому, что «исторический контекст» в них «сложен и далек».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Из списка литературы по выбору убрали такие произведения, как «Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы» Федора Достоевского; «Война и мир», «Анна Каренина» Льва Толстого; «Ася», «Отцы и дети» Ивана Тургенева; «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» Антона Чехова, и другие.

Ранее, 7 июня, замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко анонсировал, что власти намерены исключить из украинской школьной программы по предмету «Зарубежная литература» роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.

Изменения также внесли в образовательные программы и других школьных предметов, в том числе «Истории Украины», «Всемирной истории», а также «Защиты Отечества».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Украина «обнуляет» свое будущее и выносит себя за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры. Он добавил, что «Войну и мир» читали и будут читать молодые на всей территории «исторической России», в том числе и на Украине.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина Александр Пушкин Лев Толстой литература школы

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