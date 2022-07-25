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В меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу», не появится пиво, сообщил в интервью телеканалу РБК глава компании Олег Пароев.

«Абсолютно точно нет», — сказал Пароев, отвечая на вопрос о возможном появлении пива в меню сети.

Гендиректор добавил, что это принципиальная позиция сети ресторанов.

В начале июня радио «Говорит Москва» опубликовало фотографии, на которых видно, что к заказу в бывших ресторанах «Макдоналдс» стало доступно пиво. В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что их меню не изменилось, а эти фотографии были сделаны в точках, которые находятся на вокзалах и в аэропортах. «Они относились к другому франчайзи «Макдоналдса» и теперь не имеют отношения ни к корпорации, ни к «Вкусно — и точка», но продолжают работу «со своими стандартами работы, ассортиментом и т.д.», отметили в пресс-службе сети.

«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в мае продал бизнес в стране. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России, еще две — это «Региональная сеть предприятий питания» (региона Дальнего Востока, Урала, Поволжья) и «Развитие РОСТ» (рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах).

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Сеть ресторанов, которыми стал владеть Говор, стала называться «Вкусно — и точка», а юрлицо сети сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Поменялся и логотип — на нем изобразили бургер в виде красного круга с двумя оранжевыми палочками картофеля фри на зеленом фоне. Первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Москве 12 июня. Говор обещал, что за полтора-два месяца начнут работу все 850 ресторанов сети.