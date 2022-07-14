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Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил причины проблем с картошкой фри

Глава «Вкусно — и точка» сообщил об отказе мировых производителей поставлять картофель фри
Мировые производители отказались поставлять картофель фри в Россию, а в стране в этом году есть нехватка подходящих для этого блюда сортов, утверждает гендиректор. Также в России не хватает мощностей для его переработки

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Все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию, заявил телеканалу РБК гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

«Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять эту продукцию в Россию. И так получается, что, как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — пояснил Пароев.

По его словам, примерно 85% картофеля в «Макдоналдсе» было российского производства, около 15% импортировалось, чтобы иметь «запасной канал для обеспечения бесперебойности закупок», если что-то произойдет с российским производством. Система была настроена так, что глобальный поставщик «Макдоналдс» из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.

В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картошки фри
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Говоря о российском картофеле, Пароев отметил, что проблема этого урожайного года, который начался в прошлом сентябре и закончится в августе, «это нехватка именно тех сортов картофеля, которые мы используем». Проблема следующего урожайного года будет заключаться в нехватке в России мощностей для переработки.

Пароев пояснил, что для подготовки картофеля фри в России нужно не только вырастить подходящие сорта, но и обеспечить условия хранения, с чем тоже есть «определенные сложности». Кроме того, необходима его преподготовка для поступления в рестораны, где осуществляется жарка. В России есть лишь несколько предприятий, которые перерабатывают картофель таким образом, указал Пароев. «Вкусно — и точка» работает с фабрикой, которая была построена под гарантии «Макдоналдс», мощностью около 100 тыс. т в год. Пароев указал, что эта фабрика является единственной, которая производит полуфабрикат для картофеля фри, подходящий под стандарты «Вкусно — и точка».

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«Больше таких фабрик в России нет. Спрос на картофель фри в России составляет, по нашей оценке, 150—170 тыс. т в год», — отметил гендиректор. Он уточнил, что предприятиям компании необходимо около 70 тыс. т картофеля фри, но его также закупают и другие сети быстрого питания, плюс он поставляется ретейлу для потребителей.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что в некоторых вновь открытых под брендом «Вкусно — и точка» бывших «Макдоналдсах» до сентября не будет картофеля фри. Компания объяснила это тем, что 2021 год в России «стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри», а импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками, невозможен.

Минсельхоз заявил, что рынок полностью обеспечен картофелем, его сбор «позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки». В 2022 году посевная площадь под картофель выросла на 4%, указали в ведомстве.
 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Павел Демидович, Вероника Романова
Макдоналдс «Вкусно и точка» картофель фри фастфуд картошка
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