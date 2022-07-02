«Вкусно — и точка» опровергла сообщения о продаже пива в своих заведениях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» не продается и не будет продаваться алкоголь, те бывшие «Макдоналдсы», где в продаже появилось пиво, не относятся к сети, заявили ТАСС в пресс-службе «Вкусно — и точка».

«Вкусно — и точка» — это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», — говорится в сообщении.

По данным компании, появившиеся в Telegram-каналах фотографии (например, одну опубликовало радио «Говорит Москва»), на которых видно, что к заказу в бывших ресторанах «Макдоналдс» стало доступно пиво, сделаны в точках, которые находятся на вокзалах и аэропортах. Они относились к другому франчайзи «Макдоналдса» и теперь не имеют отношения ни к корпорации, ни к «Вкусно — и точка», но продолжают работу «со своими стандартами работы, ассортиментом и т. д.», отметили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в середине мая объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России, еще две — это «Региональная сеть предприятий питания» (региона Дальнего Востока, Урала, Поволжья) и «Развитие РОСТ» (рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах).

По условиям контракта Говор, а также остальные франчайзи «Макдоналдса» должны были отказаться от использования существующего названия бренда, логотипа и некоторых позиций меню, названия которых связаны с «Макдоналдсом».

Сеть ресторанов, которыми стал владеть Говор, получила название «Вкусно — и точка», а юрлицо сети сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Поменялся и логотип — на нем изобразили бургер в виде красного круга с двумя оранжевыми палочками картофеля фри на зеленом фоне.

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Первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Москве 12 июня. Говор обещал, что за полтора-два месяца начнут работу все 850 ресторанов сети.