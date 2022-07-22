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Врач сообщил, что состояние заразившегося COVID-19 Байдена улучшилось

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщил врач главы государства Кевин О'Коннор, передает Reuters.

«Его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются нормальными», — сказал он.

Врач заболевшего COVID-19 Байдена рассказал о его состоянии
Политика
Джо Байден

Координатор по борьбе с COVID-19 в Белом доме доктор Ашиш Джа, в свою очередь, рассказал CNN, что у Байдена легкие симптомы. «У него насморк, усталость и иногда сухой кашель», — добавил он.

О том, что 79-летний Байден заразился коронавирусом, Белый дом сообщил в четверг, 21 июля. В администрации рассказали, что он будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно, пока его тест не даст отрицательный результат. Первая леди США Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис тоже сдали тесты, у обеих результат оказался отрицательным.

Теги
Персоны
COVID-19 Джо Байден

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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