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Пандемия коронавируса ,  

Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19

Президент США Джо Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать, несмотря на заражение коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция шла на YouTube.

«Президент чувствует хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — добавил координатор Белого дома по борьбе с распространением ковида Ашиш Джа.

Он объяснил, что Байден проходил ревакцинацию и принимает противовирусные препараты, поэтому у него вряд ли возникнут осложнения. По словам Джа, после выявления COVID-19 Байден только пару раз использовал ингалятор.

Врач сообщил, что состояние заразившегося COVID-19 Байдена улучшилось
Политика
Джо Байден

Белый дом сообщил о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. Джа говорил, что из симптомов у него есть насморк, усталость и редкий сухой кашель.

На следующий день врач главы государства Кевин О'Коннор рассказал, что
состояние Байдена улучшилось, а го пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение кислородом в норме.

До тех пор, пока тест на коронавирус не покажет отрицательный результат, американский президент будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно.

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