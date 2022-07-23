Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19

Президент США Джо Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать, несмотря на заражение коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция шла на YouTube.

«Президент чувствует хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — добавил координатор Белого дома по борьбе с распространением ковида Ашиш Джа.

Он объяснил, что Байден проходил ревакцинацию и принимает противовирусные препараты, поэтому у него вряд ли возникнут осложнения. По словам Джа, после выявления COVID-19 Байден только пару раз использовал ингалятор.

Белый дом сообщил о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. Джа говорил, что из симптомов у него есть насморк, усталость и редкий сухой кашель.

На следующий день врач главы государства Кевин О'Коннор рассказал, что

состояние Байдена улучшилось, а го пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение кислородом в норме.

До тех пор, пока тест на коронавирус не покажет отрицательный результат, американский президент будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно.