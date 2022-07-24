В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Власти продлили действие высокого уровня террористической опасности в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

«Cитуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал он.

Глава региона отметил, что за прошедшие две недели в области не было диверсий и терактов. При этом он попросил жителей сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках по номеру 112.

Впервые власти Курской области ввели режим террористической опасности 11 апреля. Старовойт тогда заявил о «возможных провокациях со стороны украинских националистов». Последний раз они продлевали действие режима 9 июля.

За последние две недели губернатор сообщал об обстрелах территории три раза. 15 июля Старовойт заявил, что приграничное село Дроновка в Глушковском районе попало под обстрел из минометов со стороны Украины, дома получили повреждения, но никто не пострадал. На следующий день он рассказал об ударах по поселку Тёткино в том же районе, мирные жители не пострадали.

20 июля глава области заявил, что ВСУ обстреляли приграничные территории Рыльского района, в том числе пункт пропуска Крупец и деревню Городище. Три населенных пункта остались без света. Российские военные открыли ответный огонь.