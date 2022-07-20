Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле Курской области

Под обстрел попал КПП Крупец, а в деревне Городище из-за повреждения ЛЭП нет света. Атака продолжается, отметил губернатор

Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света», — рассказал глава региона и пообещал сообщить подробности позже. По его словам, обстрел продолжается.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов России сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. В Курской области действует высокий уровень террористической опасности.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

16 июля Старовойт заявил об обстреле поселка Тёткино в Глушковском районе на границе с Сумской областью Украины, были «зафиксированы возгорания». В мае этот поселок, по словам губернатора, обстреливали несколько дней подряд, в июне и июле он также подвергался атакам.

Читайте на РБК Pro Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Статьи Pro Ваши сотрудники работают из-за границы: готовьтесь доплатить за них НДФЛ Ваши сотрудники работают из-за границы: готовьтесь доплатить за них НДФЛ Инструкции Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи

Жителям Курской области рекомендовали воздержаться от использования беспилотников в бытовых целях. «Сегодня у наших силовых ведомств есть достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов либо организации помех их работе, что приводит к поломкам», — пояснил Старовойт.