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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле Курской области

Под обстрел попал КПП Крупец, а в деревне Городище из-за повреждения ЛЭП нет света. Атака продолжается, отметил губернатор
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света», — рассказал глава региона и пообещал сообщить подробности позже. По его словам, обстрел продолжается.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов России сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. В Курской области действует высокий уровень террористической опасности.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

16 июля Старовойт заявил об обстреле поселка Тёткино в Глушковском районе на границе с Сумской областью Украины, были «зафиксированы возгорания». В мае этот поселок, по словам губернатора, обстреливали несколько дней подряд, в июне и июле он также подвергался атакам.

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Жителям Курской области рекомендовали воздержаться от использования беспилотников в бытовых целях. «Сегодня у наших силовых ведомств есть достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов либо организации помех их работе, что приводит к поломкам», — пояснил Старовойт.

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Роман Старовойт Курская область Украина обстрел
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