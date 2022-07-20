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Курский губернатор сообщил о подавлении ответным огнем атаки ВСУ

Роман Старовойт: российские военные ответным огнем подавили атаку ВСУ на Рыльский район
В результате обстрела Рыльского района с украинской стороны без света остались три населенных пункта, отметил Роман Старовойт. Пострадавших нет
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные и пограничники открыли ответный огонь и подавили «атаку ВСУ на приграничье Рыльского района», сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

Утром 20 июля он сообщил об артиллерийском обстреле этого района области. Старовойт сообщал, что огонь велся по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи.

В результате обстрела области пострадавших нет, но три населенных пункта остались без света, рассказал губернатор. Власти постараются восстановить электроснабжение «в самые короткие сроки», пообещал глава региона. На место выехали ремонтные бригады.

Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле Курской области
Политика
Роман Старовойт

Ранее Старовойт неоднократно сообщал об обстрелах приграничных населенных пунктов со стороны Украины. В частности, не раз обстреливали поселок Тёткино в Глушковском районе на границе с Сумской областью. В регионе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.

17 июля российские военные начали выполнять боевые задачи на границе Глушковского района с Украиной в рамках специальной военной операции.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Курская область обстрел Роман Старовойт
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