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Обвиняемого в убийстве Абэ заключили под стражу

41-летний Тэцуя Ямагами был арестован до 29 ноября. Ранее он признал свою вину. Мужчина выстрелил в экс-премьера в начале июля, когда тот выступал с речью в Наре
Фото: Kent Nishimura / Getty Images North America
Фото: Kent Nishimura / Getty Images North America

Обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летнего Тэцую Ямагами арестовали до 29 ноября, сообщает Kyodo.

Власти также намерены провести баллистическую экспертизу самодельного оружия, обнаруженного у Ямагами. Ему могут также предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Ямагами выстрелил в Абэ 8 июля, когда тот выступал с речью в городе Нара. Он был вооружен самодельным оружием. Экс-премьер умер в больнице. Мужчина признал свою вину.

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Фото:Hiro Komae / AP

По данным Kyodo, обвиняемый был в обиде на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($720 тыс.) и которую он винил в финансовых затруднениях его семьи.

Ямагами утверждал, что выстрелил в экс-премьера, поскольку считал его связанным с сектой.

Тело Абэ было кремировано. Государственные похороны пройдут27 сентября в Токио.

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