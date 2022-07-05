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В «Сохнут» опровергли требование немедленно прекратить работу в России

Еврейское агентство для Израиля продолжит работу в России в соответствии с законом, требований о прекращении работы не поступало
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Еврейское агентство для Израиля («Сохнут») не получало требований о прекращении работы в России и его представительство продолжит функционировать в стране в соответствии с законом. Об этом РБК сообщили в «Сохнут».

«Представительство Еврейского агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сказали в организации.

«Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало», — добавили в Сохнуте, отказавшись от дальнейших комментариев.

Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Материал дополняется

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Израиль Россия Сохнут репатриация
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