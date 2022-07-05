Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Почему работник может сам выбрать, на какую карту получать зарплату РБК и ВТБ, 14:51
В Citi допустили падение цен на нефть до $65 за баррель к концу года Инвестиции, 14:49
Два человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе Общество, 14:47
Трудный наем: пиарщики просят за работу 1 млн руб. и не знают базы Pro, 14:43
Большой адронный коллайдер запустили после ремонта. Фотогалерея Общество, 14:31 
Курс евро упал по отношению к доллару до минимума за 20 лет Инвестиции, 14:29
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:28
Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу» Бизнес, 14:26
Курс доллара превысил 61 руб., евро поднялся до 63 руб. Инвестиции, 14:25
В Словении фанаты прервали презентацию женатого на россиянке тренера Спорт, 14:25
В «Сохнут» опровергли требование немедленно прекратить работу в России Общество, 14:21
Госдума одобрила объединение ПФР и Фонда соцстрахования Экономика, 14:19
К начальнику ГИБДД Петербурга и Ленобласти пришли с обысками Политика, 14:17
Володин обвинил Киев в продвижении войск России за пределы ДНР и ЛНР Политика, 14:12
Политика ,  
0 

Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России

Еврейское агентство «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль, сообщило, что получило требование от правительства России прекратить деятельность в стране. Руководство ведет диалог с властями, чтобы продолжить работу
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российское правительство потребовало от Еврейского агентства («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам) прекратить деятельность в стране, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, руководство агентства получило письмо с соответствующим требованием в начале недели. В организации подтвердили получение документа. Там заявили, что работают над ответом и согласовывают его с МИД Израиля и канцелярией премьер-министра.

Требование о немедленном прекращении деятельности агентства не поступало, сообщил РБК представитель агентства, отказавшись от любых дальнейших пояснений.

В «Сохнут» отметили, что в работу делегации Еврейского агентства в России «время от времени требуется вносить определенные коррективы», пишет The Jerusalem Post. «Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами», — добавили там.

Израиль отказался быть «объездной дорогой» для санкций против России
Политика
Яир Лапид

Представитель «Сохнута» Игаль Пальмор заявил NEWSru.co.il, что агентство работает в России в соответствии с требованиями властей: «В настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме».

РБК направил запрос в МИД России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Mark Hirsch / Getty Images Без подписок и с угрозой потерять технику: как санкции влияют на аграриев
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции

Еврейское агентство было создано в 1929 году, среди своих целей оно называет алию (репатриацию в Израиль) и помощь евреям, проживающим в диаспоре, «остаться евреями, сохранить и укрепить их связь с еврейским государством». Его представительства есть в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

The Jerusalem Post пишет, что требование властей России может помешать российским евреям иммигрировать в Израиль. Газета отмечает, что оно было выдано на фоне напряженности в отношениях двух стран из-за позиции Израиля по отношению к российской военной операции на Украине, его поддержки Киева и президента страны Владимира Зеленского.

В Московской синагоге объяснили отъезд главного раввина
Политика
Пинхас Гольдшмидт

В марте глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что страна не будет «объездной дорогой» для обхода Россией санкций, введенных Западом из-за военной операции. Он призвал прекратить боевые действия и подчеркнул, что «нет оправдания нарушению территориальной целостности Украины». Министр пообещал, что Израиль приложит все возможные посреднические усилия для урегулирования ситуации на Украине.

7 июня Авиталь Чижик-Гольдшмидт, невестка главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, сообщила, что он покинул Россию, так как вместе с женой «подвергся давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказался это сделать». Чижик-Гольдшмидт добавила, что тем не менее собрание еврейских общин в Москве проголосовало за переизбрание раввина. В Московской хоральной синагоге уточнили, что Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, а затем был вынужден задержаться из-за болезни отца. Там добавили, что раввин планирует вернуться в страну.

Times of Israel при этом отмечала, что главный раввин России Берл Лазар остается в России, несмотря на то, что выступил с критикой военной операции. В марте, вскоре после начала боевых действий, он призвал всех религиозных деятелей использовать свое влияние, чтобы «остановить безумие», которое происходит на территории Украины.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Израиль евреи репатриация Сохнут
Материалы по теме
В Израиле суд отменил решение МВД об ограничении на въезд для украинцев
Общество
Глава МИД Израиля Яир Лапид возглавил правительство страны
Политика
США выделят Израилю $1 млрд на укрепление системы ПРО «Железный купол»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter