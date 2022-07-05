Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России

Еврейское агентство «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль, сообщило, что получило требование от правительства России прекратить деятельность в стране. Руководство ведет диалог с властями, чтобы продолжить работу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российское правительство потребовало от Еврейского агентства («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам) прекратить деятельность в стране, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, руководство агентства получило письмо с соответствующим требованием в начале недели. В организации подтвердили получение документа. Там заявили, что работают над ответом и согласовывают его с МИД Израиля и канцелярией премьер-министра.

Требование о немедленном прекращении деятельности агентства не поступало, сообщил РБК представитель агентства, отказавшись от любых дальнейших пояснений.

В «Сохнут» отметили, что в работу делегации Еврейского агентства в России «время от времени требуется вносить определенные коррективы», пишет The Jerusalem Post. «Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами», — добавили там.

Представитель «Сохнута» Игаль Пальмор заявил NEWSru.co.il, что агентство работает в России в соответствии с требованиями властей: «В настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме».

РБК направил запрос в МИД России.

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Еврейское агентство было создано в 1929 году, среди своих целей оно называет алию (репатриацию в Израиль) и помощь евреям, проживающим в диаспоре, «остаться евреями, сохранить и укрепить их связь с еврейским государством». Его представительства есть в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

The Jerusalem Post пишет, что требование властей России может помешать российским евреям иммигрировать в Израиль. Газета отмечает, что оно было выдано на фоне напряженности в отношениях двух стран из-за позиции Израиля по отношению к российской военной операции на Украине, его поддержки Киева и президента страны Владимира Зеленского.

В марте глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что страна не будет «объездной дорогой» для обхода Россией санкций, введенных Западом из-за военной операции. Он призвал прекратить боевые действия и подчеркнул, что «нет оправдания нарушению территориальной целостности Украины». Министр пообещал, что Израиль приложит все возможные посреднические усилия для урегулирования ситуации на Украине.

7 июня Авиталь Чижик-Гольдшмидт, невестка главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, сообщила, что он покинул Россию, так как вместе с женой «подвергся давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказался это сделать». Чижик-Гольдшмидт добавила, что тем не менее собрание еврейских общин в Москве проголосовало за переизбрание раввина. В Московской хоральной синагоге уточнили, что Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, а затем был вынужден задержаться из-за болезни отца. Там добавили, что раввин планирует вернуться в страну.

Times of Israel при этом отмечала, что главный раввин России Берл Лазар остается в России, несмотря на то, что выступил с критикой военной операции. В марте, вскоре после начала боевых действий, он призвал всех религиозных деятелей использовать свое влияние, чтобы «остановить безумие», которое происходит на территории Украины.