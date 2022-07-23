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ВГА сообщила о погрузке 100 тыс. тонн зерна на экспорт в порту Бердянска

В порту Бердянска Запорожской области идет загрузка зерном четырех сухогрузов, эту продукцию отправят на внешний рынок, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Суда находятся на рейде, сейчас идет подготовка, их загрузка, объемы свыше 100 тыс. тонн готовятся к отправке на внешний рынок. Это четыре больших крупнотоннажных сухогруза», — сообщил Рогов.

В конце мая-начале июня в порту Бердянска проводилось разминирование, указывали в администрации города, после этого он начал свою работу. Об отправке оттуда первого судна с зерном 30 июня сообщил глава ВГА Евгений Балицкий в Telegram.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Рогов в июне говорил, что в регионе «хороший» урожай зерна, и оно продается на зарубежные рынки. «Достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но тем не менее наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы», — сообщал он.

Из Запорожья зерно отправляют и в российский Крым. Первый состав с продукцией прибыл на полуостров 8 июня. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что порт города используется для вывоза российскими трейдерами зерна из Херсонской и Запорожской областей законным путем.

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