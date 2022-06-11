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Военная операция на Украине ,  
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Пророссийские власти Запорожья заявили о продаже зерна в Северную Америку

Зерно из Запорожской области продается на ближний восток и в Африку, а также, несмотря на санкции, через посредников в Северную Америку. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Урожай у нас хороший <...> Загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями ближнего востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в Запорожской области в хранилищах находятся около 1,5 млн т зерна.

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Фото:John Moore / Getty Images

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр остается под контролем Украины.

После того как Россия начала военные действия на Украине, власти страны не раз обвиняли Москву в краже зерна. 30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около 0,5 млн т зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Российские власти «кражу зерна» неоднократно отрицали. При этом Москва подчеркивала, что именно украинская сторона препятствует вывозу зерна из южных областей Украины, так как минирует черноморские порты. В конце мая Минобороны объявило об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Президент Владимир Путин также заверял, что Россия готова способствовать беспрепятственному проходу судов с зерном.


 

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