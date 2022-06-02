Власти объяснили взрывы в порту Бердянска разминированием
Взрывы в порту Бердянска связаны с работами по разминированию, заявили в администрации города, передает «РИА Новости».
«Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие — взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ», — заявили в администрации.
Агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев сообщало о двух взрывах в порту: первый произошел около 13:20 (время совпадает с московским), второй — через 10-15 минут.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России и в мэрию Бердянска.
Бердянск находится в Запорожской области Украины. С конца февраля он находится под контролем российских военных. Там сформировали новую администрацию, исполняющим обязанности мэра назначили Александра Сауленко.
В конце апреля власти Украины решили закрыть порты в Бердянске, Мариуполе, Херсоне и Скадовске, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Решение они объяснили «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». Порты будут закрыты «до восстановления контроля» над ними, сообщили в украинском Министерстве инфраструктуры.
29 мая член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что порт Бердянска «в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы». По его словам, работу порта планируется возобновить в ближайшее время, ее полноценный перезапуск — это «вопрос нескольких недель».
Западные страны настаивают, что российские военные блокируют украинские порты и в результате оттуда не могут выйти суда с грузом зерна. Власти России в ответ утверждали, что порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться. В конце мая Минобороны объявило об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.