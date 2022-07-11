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Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Сндзо Абэ
Сндзо Абэ (Фото: Wang Zhao / Getty Images)

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший на прошлой неделе в результате покушения, будет посмертно награжден самой почетной японской государственной наградой — Высшим орденом Хризантемы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным издания, решение было принято на заседании кабинета министров страны. Абэ будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью — таким орденом в Японии награждают только посмертно.

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Высший орден Хризантемы был учрежден в 1876 году императором Мэйдзи. За время существования им награждались все императоры Японии.

Также орден вручали членам семьи иностранных монархий и иностранным политическим деятелям. Среди кавалеров ордена — бывший президент США Рональд Рейган, британский принц Чарльз, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Российские правители, получившие орден, — императоры Александр II и Николай II.

Синдзо Абэ убили 8 июля. Убийца выстрелил ему в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.

Подозреваемый в нападении 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято самодельное оружие. Сопротивления он не оказывал и позже признался в содеянном. По его словам, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, и поэтому решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой.

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