Адвокат сообщил, что СК не увидел нарушений в смерти ученого Колкера
Следственный комитет (СК) не нашел признаков преступления в смерти ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, задержанного в больнице с четвертой стадией рака по делу о госизмене, сообщил РБК адвокат его семьи Александр Федулов.
«Хотелось бы, чтобы хоть где-то проверку провели», — добавил он.
О том, что проверку по факту смерти ученого начало Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК, Федулов сообщил 19 июля. РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ России, Генеральную прокуратуру и ГВСУ СК.
Правозащитник Павел Чиков тогда рассказал, что терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку о том, что состояние здоровья позволяет ученому участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск. Федулов ранее сообщил, что в справке о состоянии здоровья Колкера, предоставленной суду, был указан неверный диагноз.
Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), задержали в больнице утром 30 июня. Дочь ученого Алина Миронова сообщила, что у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Колкер на тот момент уже не мог питаться самостоятельно, указывала она.
Спустя три дня ученый умер в возрасте 54 лет. При этом Новосибирский суд оставил в силе решение о его аресте, и родственники не могли получить его паспорт и забрать тело. 19 июля тело ученого выдали семье, сообщил Чиков.
По словам сына ученого Максима, Колкеру вменялось предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.