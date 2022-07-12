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Глава СПЧ сказал, что надо было «получше подумать» перед арестом Колкера

Валерий Фадеев считает, что в России нужно больше использовать такие меры, как домашний арест и подписку о невыезде. Подозреваемый в госизмене ученый Дмитрий Колкер умер спустя три дня после ареста, его задержали прямо в больнице
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Принимавшим решение об аресте новосибирского ученого Дмитрия Колкера, умершего спустя три дня после задержания в больнице, «надо было лучше подумать», заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает «РИА Новости».

«Наверное, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», — сказал Фадеев.

Умер задержанный ФСБ в Новосибирске ученый Дмитрий Колкер
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Дмитрий Колкер

По его мнению, необходимо больше использовать такие меры пресечения, как домашний арест или подписку о невыезде. Такая мера, как денежный залог, в течение года использовалась практически в единичных случаях, отметил Фадеев. «Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях?» — сказал глава СПЧ.

Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), задержали в больнице утром 30 июня по делу о госизмене (ст. 275 УК). По словам сына ученого Максима, ему вменялось предоставление Китаю данных, содержащих гостайну. Он рассказал, что ученый читал лекции студентам в КНР, однако рядом с ним всегда был сотрудник ФСБ, любой доклад нужно было заверять для подтверждения отсутствия гостайны. Разговоры и выступления на английском были запрещены, указывал Колкер-младший.

Дочь ученого Алина Миронова сообщила, что у Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Возможности химиотерапии на тот момент были исчерпаны, Дмитрий Колкер принимал барбитураты (седативные препараты) и не мог питаться самостоятельно.

Спустя три дня, 3 июля, Колкер умер. Ему было 54 года. 11 июля Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте покойного ученого. Адвокат ученого Александр Федулов сообщил, что из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать тело. Кроме того, защиту до сих пор не допустили к участию в деле Колкера, она будет добиваться полной реабилитации ученого.

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12 июля Федулов сообщил ТАСС, что в справке о состоянии здоровья Колкера, предоставленной в числе других документов суду, был указан неверный диагноз. «На эту справку также опирается суд, безусловно», — сказал защитник.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Колкер Новосибирск НГУ Валерий Фадеев СПЧ
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