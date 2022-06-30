В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали ученого в больнице

Ученого Дмитрия Колкера, у которого диагностировали четвертую стадию рака, задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в передаче данных Китаю, он выступал в республике перед студентами, рассказал сын ученого

Дмитрий Колкер (Фото: Дмитрий Колкер / VK)

В Новосибирской клинике сотрудники ФСБ задержали доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, в его квартире затем прошли обыски, следователи изъяли всю технику, сообщил РБК родственник ученого.

«Мы нашли адвоката. Все эти данные под знаком «секретно». Связаться с ним мы пока не можем», — рассказал он, добавив, что Колкера задержали в семь часов утра, его планируют доставить в московское СИЗО.

РБК направил запрос в пресс-службу Новосибирского государственного университета и в УФСБ России по Новосибирской области.

Сын Дмитрия Колкера Максим рассказал «Тайге.инфо», что ученому вменяют предоставление Китаю данных, которые содержали государственную тайну. В беседе с изданием он не смог уточнить номер статьи УК, обосновав это тем, что следователи говорили о «секретности» дела. По данным издания, дело может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и директора института Алексея Тайченачева. Они проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным ТАСС, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млрд руб. на разработку оптической системы лазера с «дочкой» института, которой руководил Багаев. Следствие считает контракт фиктивным, так как работы по нему выполняли сотрудники института в его помещениях и на его оборудовании.

Максим Колкер сообщил, что ученый читал лекции студентам в Китае, причем все время рядом с ним находился сотрудник ФСБ, а разговоры и выступления на английском языке были запрещены.

«Любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», — написал он.

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В семье ученого отметили, что Колкеру необходима поддерживающая терапия и противорвотные препараты. Его дочь Алина Миронова рассказала, что у ученого выявили четвертую стадию рака поджелудочной железы, а возможности химиотерапии оказались исчерпаны. Ученый не может питаться самостоятельно, добавила она.

«Хочу отметить, что у нас есть задокументированное постановление о том, что он принимал барбитураты (седативные препараты. — РБК). Все показания, данные под психотропными веществами, не имеют юридической силы. Сегодня его увезли из больницы сотрудники ФСБ. Этим делом уже занялись правозащитники», — написала Миронова.

На сайте НГУ говорится, что Дмитрий Колкер — выпускник физико-технического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по специальности «физическая электроника», его научные интересы: нелинейная оптика, спектроскопия и лазерная метрология.

Колкер также является профессором НГТУ, там он преподает следующие дисциплины: проектирование лазерных систем и физика оптических явлений.