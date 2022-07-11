Суд в Новосибирске оставил в силе арест умершего ученого Дмитрия Колкера
Новосибирский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда об аресте покойного ученого-физика Дмитрия Колкера, передает корреспондент «РИА Новости».
«Постановление Советского районного суда Новосибирска оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — сказала судья.
Адвокат Александр Федулов заявил, что защита будет добиваться полной реабилитации ученого. Он уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру обращения с просьбой оценить действия следствия и суда по делу Дмитрия Колкера.
Сторону защиты до сих пор не допустили к участию в деле Колкера, сказал адвокат. Из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать для похорон тело из московского морга.
Дмитрий Колкер был доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ).
Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня в одной из больниц Новосибирска, где он лежал с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Они провели обыски в его квартире и изъяли всю технику.
1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 29 августа по подозрению в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Как говорил сын физика Максим Колкер, силовики обвинили ученого в том, что он передал данные с гостайной Китаю, когда выступал перед студентами в этой стране. При этом тогда рядом с ним находился сотрудник ФСБ, уточнял Колкер-младший.
Портал «Тайга.Инфо» предполагал, что дело Колкера может быть связано с преследованием научного руководителя и директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и Алексея Тайченачева, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Как сообщал ТАСС, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млрд руб. на разработку оптической системы лазера со своей «дочкой», которой руководил Багаев. Следствие полагает, что соглашение было фиктивным, так как работы по нему выполняли сотрудники института в его помещениях и на его же оборудовании.
3 июля, то есть спустя четыре дня после задержания, Дмитрий Колкер умер в одном из московских СИЗО. Его дочь Алина Миронова рассказала, что он не мог питаться самостоятельно, должен был получать поддерживающую терапию и принимать противорвотные препараты.