Суд в Новосибирске оставил в силе арест умершего ученого Дмитрия Колкера

Суд признал законным постановление об аресте ученого Дмитрия Колкера, который умер от рака на четвертый день после задержания. При этом адвокатов до сих пор не допустили до дела, родственники не могут забрать его тело для похорон

Фото: Дмитрий Колкер / VK

Новосибирский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда об аресте покойного ученого-физика Дмитрия Колкера, передает корреспондент «РИА Новости».

«Постановление Советского районного суда Новосибирска оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Адвокат Александр Федулов заявил, что защита будет добиваться полной реабилитации ученого. Он уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру обращения с просьбой оценить действия следствия и суда по делу Дмитрия Колкера.

Сторону защиты до сих пор не допустили к участию в деле Колкера, сказал адвокат. Из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать для похорон тело из московского морга.

Дмитрий Колкер был доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ).

Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня в одной из больниц Новосибирска, где он лежал с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Они провели обыски в его квартире и изъяли всю технику.

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1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 29 августа по подозрению в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Как говорил сын физика Максим Колкер, силовики обвинили ученого в том, что он передал данные с гостайной Китаю, когда выступал перед студентами в этой стране. При этом тогда рядом с ним находился сотрудник ФСБ, уточнял Колкер-младший.

Портал «Тайга.Инфо» предполагал, что дело Колкера может быть связано с преследованием научного руководителя и директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и Алексея Тайченачева, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как сообщал ТАСС, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млрд руб. на разработку оптической системы лазера со своей «дочкой», которой руководил Багаев. Следствие полагает, что соглашение было фиктивным, так как работы по нему выполняли сотрудники института в его помещениях и на его же оборудовании.

3 июля, то есть спустя четыре дня после задержания, Дмитрий Колкер умер в одном из московских СИЗО. Его дочь Алина Миронова рассказала, что он не мог питаться самостоятельно, должен был получать поддерживающую терапию и принимать противорвотные препараты.