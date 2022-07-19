В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера
Главное военное следственное управление (ГВСУ) начало проверку по факту смерти Дмитрия Колкера. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Федулов.
Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск.
По словам Чикова, тело ученого выдали семье и сегодня в Новосибирске прошло прощание с ним.
РБК направил запрос в ГВСУ СК.
Дмитрия Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), задержали в больнице 30 июня по делу о госизмене (ст. 275 УК России). У него была четвертая стадию рака.
Сын ученого Максим рассказал, что ему вменяли предоставление Китаю данных, содержащих гостайну. Дочь Колкера Алина Миронова уточнила, что на момент задержания у ее отца была четвертая стадия рака поджелудочной железы.
Родственники сообщили, что сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его арестовали до 29 августа. Спустя три дня после задержания, 3 июля, Колкер умер.
Новосибирский областной суд 11 июля оставил в силе решение об аресте покойного ученого. Тогда Федулов сообщал, что из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать тело. Позднее адвокат отметил, что в справке о состоянии здоровья Колкера, предоставленной в числе других документов суду, был указан неверный диагноз. «На эту справку также опирается суд, безусловно», — сказал защитник.
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что тем, кто принимал решение об аресте Дмитрия Колкера, «надо было лучше подумать».