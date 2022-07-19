В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера

Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку, что состояние здоровья ученого позволяет ему участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск, сообщил правозащитник Павел Чиков

Дмитрий Колкер (Фото: Дмитрий Колкер / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главное военное следственное управление (ГВСУ) начало проверку по факту смерти Дмитрия Колкера. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Федулов.

Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск.

По словам Чикова, тело ученого выдали семье и сегодня в Новосибирске прошло прощание с ним.

РБК направил запрос в ГВСУ СК.

Дмитрия Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), задержали в больнице 30 июня по делу о госизмене (ст. 275 УК России). У него была четвертая стадию рака.

Сын ученого Максим рассказал, что ему вменяли предоставление Китаю данных, содержащих гостайну. Дочь Колкера Алина Миронова уточнила, что на момент задержания у ее отца была четвертая стадия рака поджелудочной железы.

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Родственники сообщили, что сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его арестовали до 29 августа. Спустя три дня после задержания, 3 июля, Колкер умер.

Новосибирский областной суд 11 июля оставил в силе решение об аресте покойного ученого. Тогда Федулов сообщал, что из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать тело. Позднее адвокат отметил, что в справке о состоянии здоровья Колкера, предоставленной в числе других документов суду, был указан неверный диагноз. «На эту справку также опирается суд, безусловно», — сказал защитник.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что тем, кто принимал решение об аресте Дмитрия Колкера, «надо было лучше подумать».