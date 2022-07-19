В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Верховный суд Белоруссии запретил работу ряда независимых профсоюзов Политика, 15:03
ФБР: более $42 млн было похищено через поддельные крипто-приложения Крипто, 15:03
На российском рубле появится Phallus duplicatus Финансы, 15:02
На бирже в Иране стартовали торги российским рублем Инвестиции, 14:54
Курс доллара упал ниже ₽55 впервые с 4 июля Инвестиции, 14:50
В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера Общество, 14:46
«Вдох, выдох, надо почту проверить»: как успокоить ум во время медитации Pro, 14:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:42
Клишас назвал Литву «живущей на подачки Европы» Политика, 14:38
«Ушла эпоха, Юдзуру суперзвезда». Реакция на завершение карьеры Ханю Спорт, 14:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Канада отозвала запрос о переходе российской фигуристки Забияко Спорт, 14:30
Бей, беги или замри: 10 ошибок реагирования на ИТ-инциденты Pro, 14:29
Общество ,  
0 

В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера

Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку, что состояние здоровья ученого позволяет ему участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск, сообщил правозащитник Павел Чиков
Дмитрий Колкер
Дмитрий Колкер (Фото: Дмитрий Колкер / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главное военное следственное управление (ГВСУ) начало проверку по факту смерти Дмитрия Колкера. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Федулов. 

Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, ушел в отпуск.

По словам Чикова, тело ученого выдали семье и сегодня в Новосибирске прошло прощание с ним.

РБК направил запрос в ГВСУ СК.

Глава СПЧ сказал, что надо было «получше подумать» перед арестом Колкера
Политика
Валерий Фадеев

Дмитрия Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), задержали в больнице 30 июня по делу о госизмене (ст. 275 УК России). У него была четвертая стадию рака.

Сын ученого Максим рассказал, что ему вменяли предоставление Китаю данных, содержащих гостайну. Дочь Колкера Алина Миронова уточнила, что на момент задержания у ее отца была четвертая стадия рака поджелудочной железы. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции

Родственники сообщили, что сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его арестовали до 29 августа. Спустя три дня после задержания, 3 июля, Колкер умер.

Новосибирский областной суд 11 июля оставил в силе решение об аресте покойного ученого. Тогда Федулов сообщал, что из-за этого родственники не могут получить его паспорт и забрать тело. Позднее адвокат отметил, что в справке о состоянии здоровья Колкера, предоставленной в числе других документов суду, был указан неверный диагноз. «На эту справку также опирается суд, безусловно», — сказал защитник.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что тем, кто принимал решение об аресте Дмитрия Колкера, «надо было лучше подумать».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Любовь Порываева Любовь Порываева
СК проверка ФСБ Дмитрий Колкер
Материалы по теме
Глава СПЧ сказал, что надо было «получше подумать» перед арестом Колкера
Политика
Суд в Новосибирске оставил в силе арест умершего ученого Дмитрия Колкера
Политика
Умер задержанный ФСБ в Новосибирске ученый Дмитрий Колкер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter