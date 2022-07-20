Захарова ответила на угрозу США санкциями в случае присоединения регионов
Угроза США ввести санкции в случае вхождения в состав России регионов Украины не достигла цели, поскольку ограничения вводились и без присоединения, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — написала Захарова. По ее словам, заявления США «укрепило решимость действовать согласно намеченному курсу».
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.
Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий. «России будут грозить дополнительные санкции, и она станет еще в больше степени мировым изгоем, чем сейчас», — подытожил Кирби.
Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона «раскочегаривать» конфликт как можно дольше». В посольстве указали, что американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, а желание нанести России максимальный урон.
Созданные в Херсонской области и на занятых территориях Запорожской области военно-гражданские администрации (ВГА) заявили, что планируют в будущем войти в состав России. Они уже начали готовиться к референдумам. О стремлении стать частью России говорили и власти ДНР и ЛНР.
Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов. Источники РБК в начале июля сообщили, что в Кремле не ставят задачу одновременно провести референдумы на всех взятых под контроль территориях и основной вариант на сегодня — организация голосований сначала в ЛНР и ДНР. Точных сроков российские власти не озвучивают: они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Луганской и Донецкой областей и обеспечения зоны безопасности.
Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию. «Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — заявил в июле президент Владимир Зеленский.