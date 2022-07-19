В США пригрозили санкциями нарушителям мирового экономического порядка
США введут жесткие санкции против стран, нарушающих международный экономический порядок, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в разговоре с Reuters.
«Экономическая интеграция была превращена Россией в оружие», — подчеркнула она.
По ее словам, сейчас США занимаются расширением торговых связей с Южной Кореей и другими союзниками, чтобы предотвратить возможные манипуляции со стороны геополитических соперников.
Йеллен добавила, что ее воодушевили переговоры с корейскими коллегами об ограничении цен на российскую нефть, и анонсировала, что обсудит предложение по ограничению цен на нефть с высокопоставленными чиновниками в Сеуле.
Установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы от ее продажи, обсуждалось на саммите лидеров стран G7 (США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) в конце июня. Лидеры G7 договорились искать способы ограничить транспортировку нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). Bloomberg писал, что США и союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что обход Китаем антироссийских санкций или передача России какого-либо оружия дорого обойдутся Пекину. В этом случае давление на Китай будут оказывать не только Штаты, но и «десятки других государств», с которыми работает Вашингтон.
«Мы будем очень внимательно следить», — добавил пресс-секретарь Госдепа США.
Ранее США предупреждали Китай о последствиях обхода антироссийских санкций и грозили ввести ограничения против самой КНР. В МИД Китая подчеркивали, что страна не обходит запреты намеренно и лишь поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения.
Китай не стал присоединяться к санкциям против России и воздержался, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию о выводе российских войск с Украины. Еще до начала спецоперации секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чуньин утверждала, что Пекин не считает односторонние санкции эффективным инструментом.
Глава МИД Китая Ван И позднее называл санкции Запада против России неприемлемыми и отмечал, что они могут навредить обеим сторонам конфликта и тем, кто в нем не участвует.