ВГА предупредила о риске для судоходства из-за обстрелов Новой Каховки

Последствия обстрела на территории судоходного шлюза Каховской ГЭС (Фото: Максим Тищенко / ТАСС)

В результате удара по Новой Каховке с украинской стороны была повреждена диспетчерская судоходного шлюза Каховской гидроэлектростанции, если обстрелы продолжатся, судоходство по Днепру будет заблокировано, заявил пресс-секретарь военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виктор Васильев, передает «РИА Новости».

При ударе по шлюзу осколки ракеты перебили магистральный газопровод, который снабжал Бериславский район, в связи с чем «половина правобережья Херсонской области» осталась без газа. По утверждению Васильева, «руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно».

Херсонская область находится под контролем российских военных с марта, в регионе созданы военно-гражданские администрации.

С середины июля ВГА Херсонской области неоднократно сообщала об обстрелах с украинской стороны. Об ударе близ Каховской ГЭС сообщили вечером 18 июля. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что сама электростанция не повреждена.

По словам главы областного ВГА Владимира Сальдо, в результате удара «небольшое количество человек» получили ранения, но жертв не было. В пресс-службе ВГА Каховского района подтвердили отсутствие жертв среди мирных жителей, признав, что были повреждены газопровод и газораспределительный пункт. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на Стремоусова писало про еще один удар в районе ГЭС 8 июля.

11 июля в результате удара со стороны Украины в Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, сообщил глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев. На следующий день он заявил о семи погибших и нескольких десятках пострадавших после атаки. На территорию ГЭС ракеты не попали, уточнил Стремоусов. 14 июля ВГА сообщила о повторном ударе по городу.