В ВГА Херсонской области сообщили о еще одном обстреле Новой Каховки
Военные Украины снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации (ВГА) региона Сергей Мороз, сообщает «РИА Новости».
«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание», — сообщил он, уточнив, что степень повреждений выясняется.
По данным администрации, российские системы ПВО сбили пять ракет.
До этого об ударе по Новой Каховке в ВГА Херсонской области сообщали вечером 11 июля. Глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев утверждал, что в результате удара погибли семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, больница и храмы.
Леонтьев также сообщал, что из-за обстрела взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой. Его заместитель Кирилл Стремоусов в свою очередь заявлял, что Каховская ГЭС не пострадала, а Северо-Крымский канал функционирует.
Замглавы ВГА Катерина Губарева сообщала, что удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS.
Новая Каховка является административным центром Каховского района Херсонской области. Расположена на левом берегу Днепра, в 70 км от Херсона. Херсонская область с марта полностью находится под контролем российских военных.