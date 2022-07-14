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Военная операция на Украине ,  
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В ВГА Херсонской области сообщили о еще одном обстреле Новой Каховки

Первый обстрел произошел вечером 11 июля, погибли не менее семи человек, по данным военно-гражданской администрации области. В ночь на 14 июля город снова обстреляли, утверждают в ВГА, степень повреждений пока неясна

Военные Украины снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации (ВГА) региона Сергей Мороз, сообщает «РИА Новости».

«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание», — сообщил он, уточнив, что степень повреждений выясняется.

По данным администрации, российские системы ПВО сбили пять ракет.

В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке
Политика
Фото:РИА Новости

До этого об ударе по Новой Каховке в ВГА Херсонской области сообщали вечером 11 июля. Глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев утверждал, что в результате удара погибли семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, больница и храмы.

Леонтьев также сообщал, что из-за обстрела взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой. Его заместитель Кирилл Стремоусов в свою очередь заявлял, что Каховская ГЭС не пострадала, а Северо-Крымский канал функционирует.

Замглавы ВГА Катерина Губарева сообщала, что удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

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Прогнозы

Новая Каховка является административным центром Каховского района Херсонской области. Расположена на левом берегу Днепра, в 70 км от Херсона. Херсонская область с марта полностью находится под контролем российских военных.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Херсонская область Украина обстрел
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Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке
Политика
В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке
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