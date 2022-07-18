Глава ВГА сообщил о пострадавших при ударе по Новой Каховке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В результате удара по городу Новая Каховка в Херсонской области несколько человек получили ранения, жертв не было, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«Были, конечно, поражения и ранения у небольшого количества людей, но жертв не было», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Сальдо, цель атак — держать в страхе жителей региона, «чтобы люди уезжали куда-нибудь из городов, для того чтобы опасались ходить по улицам».

В пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района подтвердили ТАСС, что среди мирных жителей жертв не было. В ВГА уточнили, что были повреждены газопровод и газораспределительный пункт.

ВГА сообщила о новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каховской ГЭС вечером 18 июля. На месте удара возник пожар, его потушили, сообщал руководитель ВГА Каховского района Владимир Леонтьев. Еще один удар в районе ГЭС украинские военные нанесли 8 июля, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

11 июля в результате удара со стороны Украины в Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, сообщал Леонтьев. На следующий день он указал, что после атаки погибли семь человек, несколько десятков пострадали. На территорию ГЭС ракеты не попали, уточнял Стремоусов. 14 июля ВГА сообщила о еще одном ударе по городу.