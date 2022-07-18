Мишустин заявил, что Рогозин скоро «займет свое место в строю»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дмитрий Рогозин после увольнения с должности главы госкорпорации «Роскосмос» недолго останется без работы, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами в онлайн-формате, стенограмма доступна на сайте российского правительства.

В ходе встречи глава кабмина поздравил нового главу «Роскосмоса» Юрия Борисова с назначением и пожелал ему успехов.

«Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю», — добавил Мишустин.

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении возглавлявшего «Роскосмос» с 2018 года Рогозина 15 июля. Тогда же вступил в силу указ о назначении Борисова. Он до этого был вице-премьером и курировал космос и оборонную промышленность. Источники РБК сообщали о планах назначить его вместо Рогозина за несколько дней до этого.

В тот же день депутаты Госдумы вернулись с каникул для проведения внеочередного заседания, на котором они утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. 12 июля Путин, назначая его на должность, увеличил число вице-премьеров с десяти до 11. После утверждения кандидатуры Мантурова президент своим указом вернул прежнее число вице-премьеров.

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В Кремле заверили, что Рогозин не останется без работы. «Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.