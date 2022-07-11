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Совет Госдумы назначил внеочередное заседание парламента
Совет Госдумы назначил внеочередное заседание на 15 июля
Олег Нилов
Совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты российского парламента на 15 июля, сообщил депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»), передал ТАСС.
По данным источника РБК в Госдуме, внеочередное заседание палаты намечено в этот день на 12 часов. До этого, в 10 часов, пройдет еще одно заседание совета Госдумы. Комитетам нижней палаты поручено представить материалы к нему до 14:00 14 июля.
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