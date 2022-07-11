Совет Госдумы назначил внеочередное заседание парламента

Олег Нилов (Фото: ТАСС)

Совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты российского парламента на 15 июля, сообщил депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»), передал ТАСС.

По данным источника РБК в Госдуме, внеочередное заседание палаты намечено в этот день на 12 часов. До этого, в 10 часов, пройдет еще одно заседание совета Госдумы. Комитетам нижней палаты поручено представить материалы к нему до 14:00 14 июля.

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